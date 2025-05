Exclusief: Eerste bewijs van Fairphone 6 duikt op

Het eerste bewijs van de Fairphone 6 is opgedoken. De duurzame smartphone verschijnt in elk geval in twee kleurvarianten, waarvan we de officiële namen weten. Ook zijn de geheugenconfiguraties inmiddels uitgelekt. Maar het meest opvallende nieuws? Fairphone lijkt te werken aan iets groters: een nieuwe naam.

Het eerste bewijs voor het bestaan van de Fairphone 6 is een afbeelding die met ons is gedeeld. De herkomst lijkt een intern verkoopsysteem, vergelijkbaar met wat webshops gebruiken. Opvallend is dat tweemaal wordt verwezen naar de 'Fairphone Gen 6', wat kan wijzen op een nieuwe naamgeving voor het toestel.

De Fairphone Gen 6 komt straks uit in tenminste twee kleuren; Horizon Black en Forest Green. Ook de Fairphone 5 kwam in die kleuren uit, toen nog onder de naam Matte Black en Moss Green. Van een blauwe en transparante uitvoering ontbreekt tot op heden nog ieder spoor.

Werkgeheugen en opslag

De gespotte versie van de Fairphone 6 beschikt over 8GB aan RAM en 256GB aan opslag. Of er net als bij de Fairphone 5 een 6/128GB uitvoering komt is nog onbekend. Gelet op de lange levensduur van de gemiddelde Fairphone-telefoon ligt dat niet erg voor de hand.

Ook de EAN-codes zijn bij de redactie bekend en behoren inderdaad toe aan het Nederlandse Fairphone. Daarmee hebben we vertrouwen in de bron en staan we in voor de echtheid ervan.

Aankondiging Fairphone 6

Fairphone kondigt haar telefoons doorgaans in de maand augustus of september aan. Dat we nu al een vermelding van het toestel zien in een verkoopsysteem lijkt vroeg. Mogelijk kunnen we eerder dan gebruikelijk rekenen op een lancering. Fairphone kondigde begin 2025 een nieuwe huisstijl aan en een nieuwe mobiel zou daar wat ons betreft een prima aanvulling op zijn.