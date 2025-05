realme onthult GT 7 met 7000 mAh grote accu

realme heeft het doek van de GT 7 afgeworpen. Het toestel moet vlaggenschipwaardige prestaties leveren gesteund door een 7000 mAh grote accu. Niet alleen is het toestel snel, maar hij is ook fraai vormgegeven met diverse opvallende kleuren.

Laten we met de kleuren van de GT 7 beginnen. Er is keuze uit drie kleuren; IceSense Black, IceSense Blue en een speciale Aston Martin Green. Vooral die laatste valt op en om dat extra te benadrukken krijgt hij z'n eigen naam; GT 7 Dream Edition. In de doos zitten extra's zoals een simprikker in de vorm van een F1-wagen en een Aston Martin-beschermhoesje.

Vooral de Aston Martin Green-uitvoering van de GT 7 valt op

De specificaties zijn voor alle kleuren gelijk. Het gaat om een 6,78 inch grote smartphone met een scherpe 1.5K en heldere 6000 nits weergave. Achterop de realme GT 7 bevinden zich drie camera's; een 50MP hoofdcamera, een 50MP telephoto met 2x zoom en een 8MP ultra-groothoek. Voorop vind je een 32MP selfiecamera met eveneens 4K-videoopname.

Aangedreven door MediaTek Dimensity 9400e

Binnenin is het minstens zo spannend. We vinden er een MediaTek Dimensity 9400e-chipset die door TSMC op 4nm gebakken is. Ondanks wat het typenummer doet vermoeden is dit een high-end chipset bedoeld voor vlaggenschepen. Er zijn versies met 8 en met 12GB aan werkgeheugen verkrijgbaar en met 256 of 512GB opslaggeheugen.

Binnenin is het een drukke bedoeling met 7000 mAh grote batterij

De batterij is misschien nog wel het grootste publiekstrekker. Het gaat om een 7000 mAh grote Titan Battery met een accuduur van 3 dagen aan licht gebruik en 2 dagen aan gemiddeld gebruik. Ben je echter een lange gamingsessie van plan? Dan kun je met een volle accu 7 uur lang vooruit. Opladen gaat evenmin zo snel; met 120W ben je in 40 minuten van 0-100% en na een klein kwartiertje is de realme GT 7 alweer voor de helft vol.

realme GT 7 in de winkel

realme GT 7 in IceSense Black en Blue

We hebben de realme GT 7 met 12+256GB al in winkels gespot voor de scherpe prijs van €649. Wil je liever 12+512GB aan geheugen dan hoef je daar niet veel voor bij te betalen; deze kost €699. Verwacht het toestel snel in Europese winkels.