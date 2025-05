Lenovo zet Motorola Moto G56 5G te vroeg online, wachten is nu op een persbericht

Als een fabrikant een telefoon online zet, is hij dan officieel? We vragen dat voor Lenovo want zij hebben zojuist de Moto G56 5G op de website van motorola.com gezet, zonder daarover een persbericht te sturen. Volgens onze informatie had het toestel tot donderdag 29 mei geheim moeten blijven.

Heel veel geheimen had de Moto G56 toch al niet voor ons, mede dankzij de Moto G56-afbeeldingen die we eerder online zette.

Moto G56 staat te vroeg online op motorola.com

We kwamen er achter dat de Motorola Moto G56 5G inmiddels live staat op de Tsjechische en Slowaakse website van motorola.com. Fijn om te zien dat het in 1993 opgeheven Tsjecho-Slowakije nog zo nauw samenwerkt. Zoals verwacht komt het toestel in de kleuren Pantone Dazzling Blue, Pantone Dill, Pantone Grey Mist en Pantone Black Oyster uit. Iedere kleur beschikt over z'n eigen textuur.

Officiële G56-lancering op 29 mei

Dat de vermelding op de Motorola-website een foutje is blijkt wel dat nog niet alle informatie live staat. Zo ontbreken nog de technische specificaties. Wel worden de belangrijkste functies genoemd, waaronder;

87% Screen-to-body ratio

IP68/69 bescherming (1,5 meter diepte voor 30 minuten)

Gorilla Glass 7i bescherming voor beeldscherm

MIL-STD 810H robuuste behuizing (valbescherming tot 1,2 meter)

50MP Sony Lytia 600 camera met Quad Pixel-techniek

32MP selfiecamera is 4x lichtgevoeliger

5200 mAh batterij met 30W TurboPower snelladen

MediaTek 7060-processor met virtueel RAM-geheugen

8GB aan RAM en 256 GB opslaggeheugen, uitbreidbaar tot 2 TB met geheugenkaart

Moto G56 is "tweemaal zo duurzaam"

En zo zijn we toch veel te weten gekomen over de Moto G56, nog voordat het toestel op 29 mei officieel onthuld wordt. De verrassing was er toch al een beetje vanaf maar dat neemt niet weg dat we mogen uitkijken naar een interessante mid-range telefoon met hopelijk een schappelijke prijs. Zodra het Moto G56-persbericht binnen is laten we dat zo snel mogelijk weten.

Als eerste de Motorola Moto G56 5G hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur