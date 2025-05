Exclusief: Dit zijn alle beelden van de nieuwe Motorola Moto G56 5G

We hebben alle beelden van de aankomende Motorola Moto G56 bemachtigd. Het 5G-toestel verschijnt binnenkort in vier kleuren waarvan we Pantone Black Oyster, Pantone Dazzling Blue en Pantone Dill je alvast van alle hoeken kunnen laten zien.

Begin mei kregen we dankzij het uitstekende werk van Evan Blass de volledige specificaties van de Moto G56. Meestal krijgen we eerst de beelden en daarna de specs. Dit voelt dus een beetje als mosterd na de maaltijd maar liever laat dan nooit.



Moto G56 in Pantone Dazzling Blue Moto G56 in Pantone Dazzling Blue

Dankzij het lek van Blass weten we dat we kijken naar een 6,72 inch grote smartphone met vlak Gorilla Glass 7i. Wie deze beelden nu bekijkt zou denken dat we achterop kijken naar een drievoudig camerasysteem. De specsheet verklapt dat het er echter twee zijn; een 50MP hoofdcamera met f/1.8 lens en een 8MP ultra-groothoek camera. Waarvoor de ogenschijnlijk derde lens voor dient zal blijken wanneer we het persbericht binnen hebben.

Rechts van de Motorola G56 zien we alle knoppen zitten; de volumetoetsen en powerknop. De linkerzijkant is vrij van knoppen maar bevat wel de simkaartslot. Dit is ook de plek waar je je geheugenkaart kwijt kunt. De G56 is namelijk tot 2TB uitbreidbaar via een microSD-geheugenkaart. Onderop zien we nog een verrassing; een 3.5mm audio-jack poort waar je een bedrade koptelefoon kunt inpluggen.



Moto G56 naast Dazzling Blue in Pantone Dill en Pantone Black Oyster Moto G56 naast Dazzling Blue in Pantone Dill en Pantone Black Oyster

We hebben nu afbeelden van de Moto G56 5G ontdekt in de kleuren Pantone Dazzling Blue, Pantone Dill en Pantone Black Oyster. Er is ook nog een blauw/groene variant genaamd Pantone Grey Mist. Beelden daarvan hebben we nog niet gevonden maar zodra we die ook hebben plaatsen we die onderaan dit bericht.

Verwachte prijs Moto G56

We kunnen ook wachten totdat Lenovo de Motorola Moto G56 5G officieel aankondigt. Wanneer dat gebeurd weten we nog niet maar door slim te zoeken op de bijbehorende EAN-codes van de toestellen weten we wel hoeveel ze gaan kosten. Het model met 8/256GB geheugen kost €265. Dat is een paar euro meer dan de Moto G55 destijds in augustus 2024.