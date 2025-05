Samsung Galaxy S25 Edge heeft dunnere maar krachtiger trilmotor dan S25 Ultra

Je staat er misschien niet iedere dag bij stil maar iedere telefoon heeft een trilmotor. Deze is bedoeld om je haptische feedback te geven. Hij houdt je op de hoogte van binnenkomende berichtjes tot simuleren dat je een virtuele knop daadwerkelijk indrukt. Samsung moest voor de trilmotor in de S25 Edge helemaal terug naar de tekentafel.

Want met een behuizing van slechts 5,8 millimeter dun is er weinig ruimte voor het doorgaans fors uitgevallen component. De tijd dat een trilmotor uit niet meer dan een gewichtje aan een rond draaiend stokje bestaat ligt al enige tijd achter ons. Deze zogenaamde Eccentric Rotating Mass (ERM) trilmotoren zijn in veel smartphones vervangen door een meer geavanceerd systeem.

Trilmotor van de S25 Edge (rechts) is 2,73mm dun

Zo past Apple sinds 2015 in de iPhone een zogenaamde Taptic Engine toe. Een soort cilinder met zuiger die veel nauwkeuriger trillingen kan afgeven. Dit soort oplossingen heet ook wel een Linear Actuator en je ziet ze tegenwoordig steeds vaker in smartphones. Of de trilmotor in de S25 Edge ook van dit type is weten we niet, maar hij is met 2,73 millimeter wel flink dunner dan in de S25 Ultra.

Waarom een kleinere trilmotor belangrijk is

Er schijnt naar verluidt flink wat manuren in het ontwikkelen van deze Samsung ESA0815 te zitten. En dat heeft z'n vruchten afgeworpen want de trilmotor van de Samsung S25 Edge is krachtiger dan de grotere trilmotor in de S25 Ultra.

Hoe Samsung dit gelukt is, en van welke techniek de ESA0815 gebruikmaakt zal blijken wanneer we de eerste teardown-video's binnenkrijgen. Het kleiner maken van dit soort componenten levert elders ook voordeel op. Zo zal Samsung hierdoor ook dunnere foldables kunnen maken. Een ultradunne Galaxy S-telefoon is dus niet alleen maar voor de show.

Afbeelding: X/@TheGalox_