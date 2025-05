Samsung Galaxy S26 Edge vervangt in 2026 mogelijk de S26 Plus

Nu de Samsung Galaxy S25 Edge officieel is het tijd om uit te kijken naar de S26 Edge van volgend jaar. Die wordt wellicht al snel aangekondigd want het model vervangt mogelijk de S26+. Gek is dat idee niet zoals hier wordt uitgelegd.

Samsung brengt al jarenlang een grotere versie van haar populaire Galaxy S-telefoon uit onder de Plus-naam. Nu de Galaxy S25 Edge met hetzelfde schermformaat als de Plus in het assortiment is opgenomen vervalt de noodzaak voor een grotere versie. En dus krijgen we volgend jaar mogelijk helemaal geen S26 Plus.

Opvolger S25 Edge komt mogelijk al begin 2026

Als dat idee je bekend in de oren klinkt, dat kan kloppen. Ook Apple overweegt deze strategie toe te passen voor haar iPhone 17 Air. Dat model vervangt mogelijk de iPhone 17 Plus al moet de Air nog officieel worden aangekondigd.

Al na een half jaar een opvolger

En dus wordt de opvolger van de Samsung Galaxy S25 Edge al na een half jaar aangekondigd. Samsung introduceert namelijk haar nieuwe Galaxy S-familie begin van het nieuwe jaar. Het grotere Plus-model verkocht nooit zo goed als de instap Galaxy S en de duurdere en uitgebreidere Ultra.

Het vervangen van de Plus door de Edge geeft Samsung bovendien een kans om duurdere telefoons te verkopen. De Plus was weliswaar duurder dan de instap Galaxy S, maar niet zoveel duurder als de Edge is ten opzichte van het instapmodel. Of Samsung echt wil doorzetten met dit plan zal afhangen van de verkoopcijfers van de S25 Edge. Die is momenteel in de verkoop gegaan en ligt 27 mei in de winkels.

