Apple waarschuwt: iPhone 17 Pro en 17 Pro Max worden duurder

Apple, één van het rijkste bedrijven ter wereld, zinspeelt op het verhogen van de prijzen van haar zeer winstgevende iPhone Pro-modellen voor komend jaar. Het wil liever aandeelhouders tevreden stellen dan bestaande klanten en dus worden de importheffingen doorberekend aan die laatsten.

De vraag is alleen nog even hoe Apple die boodschap gaat verpakken, aldus berichten in de WSJ. Het wordt door de huidige Amerikaanse regering niet op prijs gesteld dat we prijsverhogingen wijten aan de talloze importheffingen die de VS heeft opgelegd aan de hele wereld en met name China.

Don't Mention The War!

Maar dat de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max duurder worden staat wel vast. En dat geldt mogelijk niet alleen voor Amerikaanse klanten, die de extra heffingen uiteindelijk betalen. Het is niet ondenkbaar dat Apple de pijn voor Amerikanen wil verzachten door wereldwijd de prijzen omhoog te gooien. Sony deed onlangs hetzelfde met de PlayStation 5. Daarvan ging de prijs in diverse Europese landen met €50 omhoog, waaronder Nederland en België.

Kans op hogere inflatie elders

Het idee hierachter is simpel; deel de pijn onder zoveel mogelijk mensen. Als iedereen een beetje water bij de wijn doet, dan hoeft een kleine groep minder hard te bloeden. Het probleem is alleen dat als ieder bedrijf dit doet dit inflatie in de hand wekt. Zoals gezegd werkt Apple nog aan een smoesje excuus om dit aan haar klanten te verkopen. Wij geven alvast een paar suggesties:

Uitdagende marktomstandigheden

Hogere loonkosten in anti-Amerikaanse landen

Research and development van innovatieve AI-functies

Moed

Alle gekheid op een stokje, Apple zou natuurlijk ook een ruggengraat kunnen groeien en haar contacten kunnen aanwenden om de tarieven te verlagen. Of een deel van de pijn zelf dragen met de naar verluidt 65,17 miljard dollar die het contant in belastinghavens gestald heeft. Het zou, we geven maar een suggestie, ook kunnen inboeten op de exorbitante winstmarge van premium iPhones.

iPhone 17 blijft buiten schot

Een prijsverhoging voor de iPhone 17 is minder waarschijnlijk. Apple maakt haar instaptelefoon in India en dat land wordt niet zo hard getroffen als China. De Pro-modellen worden uitsluitend in China gefabriceerd en daar lijkt op korte termijn geen verandering in te komen.

Koop dan!

Jij gaat die nieuwe iPhone gewoon kopen!

Alle goede bedoelingen ten spijt, vermoedelijk gaan veel mensen de prijsverhoging gewoon slikken. Omdat ze niet kunnen of willen ontsnappen uit het Apple-ecosysteem, of omdat ze het idee van het verder verrijken van Amerikaanse miljardairs door de werkende klasse prima vinden.

Als eerste de Apple iPhone 17 Pro hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Binnenkort loopt de belastingkorting voor de superrijken af en de huidige Amerikaanse regering zoekt naar manieren om die te verlengen. Het doorberekenen van Amerikaanse importheffingen aan consumenten elders is een alternatief. Een soort perverse interpretatie van Trickle-down economics. Jij hoeft dat overigens niet te slikken, maar wie zijn wij.