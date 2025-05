Xiaomi 16 komt mogelijk al in september, krijgt 6800mAh grote accu

Xiaomi kondigt haar nieuwe Xiaomi 16 vlaggenschip mogelijk een maandje eerder aan dan diens voorganger de Xiaomi 15. Dat betekent dat we hem al in september mogen verwachten. En dat is niet het enige wat opvalt aan de Xiaomi 16. Zo zal de batterijcapaciteit vermoedelijk op 6800mAh uitkomen.

We staan aan de vooravond van kleine telefoons met grote batterijen. De Xiaomi 16 belooft zo één te worden. Want in dit 6,3 inch grote toestel zal naar verluidt een 6800mAh grote batterij zitten. En we hoeven er niet eens zo lang op te wachten.

In de Xiaomi 15 zat nog een 5240 mAh grote accu

Dat is tenminste wat een gerucht uit China ons vertelt. De Xiaomi 16 zou volgens diezelfde bron over Qualcomm's nieuwste Snapdragon 8 Elite 2 beschikken. Deze chipset moet nog worden aangekondigd. De eerste generatie Snapdragon 8 Elite werd nog eind oktober aangekondigd dus ook die lancering lijkt dan vroeger dan gebruikelijk te komen.

Eind april leerden we al dat de opvolger van de Xiaomi 15 over een grote batterij zou beschikken, maar hoe groot was toen nog onduidelijk. Tenminste groter dan 6260 mAh dachten we toen, al was dat toen nog een bescheiden inschatting. Ter vergelijking; de min of meer even grote Samsung Galaxy S25 heeft slechts een 4000 mAh batterij.

Batterij 2x zo groot als iPhone

Maken we de oneerlijke vergelijking met Apple dan valt het verschil helemaal op. De Xiaomi 16 heeft bijna een dubbel zo grote batterij als de iPhone 16. Nu gaan iPhones heel anders om met de hardware dus de vergelijking gaat wat krom, maar feit is wel dat Apple haar batterijduur met een Silicon-carbon batterij zou kunnen verdubbelen.

De vraag is alleen nog even wanneer we de Xiaomi 16 in Europa gaan aantreffen, en in welke configuratie dat zal zijn. We zien vaker Chinese telefoons uitkomen met grote batterijen die hier dan toch met een kleinere accu uitkomen. Dat heeft met Europese wetgeving te maken. Bovendien houdt het Chinese Xiaomi haar vlaggenschepen na onthulling enkele maanden voor zichzelf. Het kan dus nog even duren.