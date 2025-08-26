Verschenen specificaties Xiaomi 16 geven reden tot vreugde

Op X is een lijstje verschenen met de vermeende specificaties van de aankomende Xiaomi 16. Het vanilla-toestel uit de Xiaomi 16-serie krijgt een flink grotere batterij zonder zelf flink groter te worden. Iets wat ons tot vreugde stemt.

Wie wil er nou niet een 7000 mAh grote batterij in een compacte smartphone? Xiaomi lijkt binnenkort te leveren met de Xiaomi 16, dat is als deze genoemde specificaties kloppen. Ze verschenen op de tijdlijn van @heyitsyohesh, ook wel bekend als Yogesh Brar. Het hele lijstje luidt als volgt;

Beeldscherm 6.3 inch, 120Hz, 1.5K resolutie, ultrasone vingerafdrukherkkening Processor Snapdragon 8 Elite 2 Camera's 50MP (Omnivision) + 50MP ultragroothoek + 50MP (JN5) telephoto Selfiecamera 32MP Software Android 16 + HyperOS 3 Behuizing IP68/69 gecertificeerd Batterij 7000 mAh Opladen 100W bedraad, 50W draadloos

Eerder gelekte Xiaomi 16-specs en -renders

De genoemde specificaties, met name die van de batterij, komen overeen met eerdere geruchten. Als een verrassing komt de 7000 mAh grote batterij dan ook niet. Zie het daarom als bevestiging. Overigens moeten wij nog maar zien of het model van de Xiaomi 16 dat hier verkocht gaat worden om met een 7000 mAh grote accu geleverd wordt. Die van de Xiaomi 15 was hier kleiner dan de Chinese versie.

Eerder gelekte render van Xiaomi 16 (via Majinbu Official)

Eerder lekten ook al renders van het toestel uit en die tonen gelijkenissen met de iPhone 17 Pro die van de week werd aangekondigd. En dan met name de unibody behuizing met een glazen achterpaneel. De camera strekt niet over de hele breedte van het toestel maar zit in een vierkante in de linker bovenhoek.

Xiaomi 16 releaseplanning

De achterkant is niet het enige wat Xiaomi van Apple kopieert. Ook de naamgeving wordt schaamteloos overgenomen. Zo bestaat de verwachte Xiaomi 16-serie uit de Xiaomi 16, 16 Pro en de 16 Pro Max. Xiaomi kondigt de serie naar alle waarschijnlijkheid eind september aan. Verwacht wordt dat de initiële release alleen in China plaatsvindt, de rest van de wereld moet mogelijk tot begin 2026 wachten.