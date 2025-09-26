Favorieten

Internationale versie Xiaomi 17 krijgt geen 70000 mAh maar kleinere batterij

Geruchten
41 minuten geleden

De aankomende Xiaomi 17 wordt mogelijk met verschillende batterijgroottes geleverd, afhankelijk van de regio. Volgens eerdere informatie krijgt de Chinese variant een indrukwekkende 7000 mAh-accu, terwijl de Europese versie het moet doen met 6330 mAh.

Xiaomi 17 announced in several colors
Hierin zit bij ons een kleinere accu

Dit verschil van bijna 10% is vermoedelijk het gevolg van strenge Europese regelgeving, al is dit nog niet officieel bevestigd. Desondanks blijft een capaciteit van 6330 mAh bovengemiddeld groot in de huidige smartphonemarkt. Het is niet voor het eerst dat Xiaomi telefoons met een kleinere accu-capaciteit buiten China uitbrengt.

Xiaomi 17 P3 Spec Sheet
P3 = Xiaomi 17

Wel geruststellend is dat de snelle 100W oplaadsnelheid hetzelfde blijft voor alle varianten. Even snel bijtanken levert dus al snel vele uren aan gebruiksduur op. Het is ook iets sneller dan de 90W snelladen van diens voorganger; de Xiaomi 15.

Potentie van Snapdragon 8 Elite 5

Xiaomi levert de 17-serie met Qualcomm's nieuwe Snapdragon 8 Gen 5-processor. Dit levert op papier veel snellere prestaties op die mogelijk ten goede komen aan de vele AI-functies. In de praktijk blijkt dat de Xiaomi 17 slechts 3% sneller is dan de Vivo X200 Ultra die van de Snapdragon 8 Elite gebruikmaakt. Xiaomi moet dus nog even aan de bak om de volledige potentie van de chipset te benutten.

Als eerste de Xiaomi 17 hebben?

Bron: @kacskrz

