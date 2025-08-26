Favorieten

Xiaomi kopieert Apple-naamgeving; noemt volgende modellen 17, 17 Pro en 17 Pro Max

Copy-paste

Opmerkelijk
3 uur geleden

Al eerder leerden we dat Xiaomi haar telefoon-naamgeving ging afstemmen met die van Apple, maar het kon blijkbaar nog schaamtelozer. Xiaomi slaat de Xiaomi 16-serie over en kondigt deze maand de Xiaomi 17, 17 Pro en 17 Pro Max aan.

Xiaomi draait er ook niet omheen; ze richten zich al 5 jaar lang op Apple en diens succesvolle iPhone-serie. Dat resulteerde tot nu toe vooral in de software tot grote gelijkenissen. Zo is HyperOS een bijna-kopie van iOS. Handig voor wie wil overstappen van het Apple-ecosysteem naar Android. Met de aankomende serie doet Xiaomi er nog een schepje bovenop.

Xiaomi 17 Series Annoucement Weibo
Volgende serie heet Xiaomi 17

De Xiaomi 15-serie wordt namelijk opgevolgd door de 17-serie en ook de naamgeving gaat door het kopieerapparaat. Komende maand komen de Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro en de Xiaomi 17 Pro Max, zo maakt het bedrijf bekend op Weibo.

Eerste met Snapdragon 8 Elite 5

De toestelreeks zal het debuut van de Snapdragon 8 Elite 5 gaan zien die daarmee de Snapdragon 8 Elite gaat opvolgen. Ook Qualcomm gooit de nummering overhoop en slaat enkele getallen over. Xiaomi verklapt dat de Xiaomi 17-serie hierdoor flink krachtiger is maar niet duurder zal zijn dan z'n voorgangers.

Het ligt voor de hand dat de volgende Xiaomi-modellen weer over uitstekende camera-prestaties beschikken. Getuige de uitnodiging is er wederom samengewerkt met Leica. Eerder ging al het gerucht dat Xiaomi batterijen wil toepassen van tenminste 7000 mAh groot. Hierdoor bieden te telefoons aanzienlijk meer batterijcapaciteit dan de concurrentie.

Toename in R&D-uitgaven

Xiaomi claimt de afgelopen vijf jaar 100 miljard Chinese renminbi uitgegeven te hebben aan R&D, iets wat het wil uitbreiden naar 200 Yuan voor de komende vijf jaar. Eén ding weten we zeker; dit geld is niet besteed aan het verzinnen van de naamgeving en de gebruikersinterface.

Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
