Xiaomi 16 krijgt nog grotere batterij dan gedacht

Voorheen gingen we er vanuit dat de batterij in de Xiaomi 16 maar liefst 6800 mAh groot was. Een enorm ding zou je denken maar vanwege de Silicon-Carbon technologie valt dat enorm mee. Maar nu blijkt dat die schatting wat aan de lage kant was.

Zo meldt Digital Chat Station op Weibo nu een batterijcapaciteit voor de Xiaomi 16 van een recordbrekende 7000 mAh. Bedenk dat de tijd dat 5000 mAh groot was nog niet zo lang geleden was. We staan dus aan de vooravond van een revolutie.

De 5240 mAh batterij in de Xiaomi 15 was al niet klein

De Xiaomi 16 belooft een 6,3" grote smartphone te worden. Combineer dat met een 7000 mAh batterij en de zware gebruiker zal de twee dagen kunnen halen. Of, laten we het anders zeggen, de tijden dat je telefoon aan het einde van de dag leeg is zijn hiermee voorbij. Toch een mooi vooruitzicht.

Typical vs rated?

Hoe kwamen we dan eerder bij 6800 mAh uit? Mogelijk is de ene de typical capacity en de andere de rated capacity. Tussen beiden zit nogal wat speling. Feit is dat de Xiaomi 16 over een enorme batterijcapaciteit beschikt.

Hoeveel het uiteindelijk geworden is zal binnenkort blijken. Xiaomi kondigt haar nieuwe vlaggenschip ergens in september aan voor de Chinese markt. Andere markten volgen mogelijk pas in 2026. Verwacht wordt dat het toestel over een Snapdragon 8 Elite 2 beschikt met drie 50MP camera's.