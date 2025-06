Nieuwe fitness tracker van Xiaomi al te zien voor lancering

Er zijn beelden verschenen van de aankomende Xiaomi Smart Band 10. Deze fitness tracker moet nog officieel door Xiaomi aangekondigd worden maar de gegevens liggen nu al op straat.

Wie alleen naar de beelden van de Xiaomi Smart Band 10 kijkt ziet meteen een groter scherm. Was die bij de Smart Band 9 nog 1,62", voor de 10e generatie gaat die omhoog naar 1,72". Op papier een klein verschil maar in de praktijk valt het wel op.

De bron van het lek merkt ook op dat de schermresolutie omhoog gaat maar de pixeldichtheid blijft wel hetzelfde. Je kunt dus van dezelfde scherpte uitgaan. Wat onveranderd blijft is de batterijcapaciteit; die blijft op 233 mAh. Maar gelet op het geringe schermformaat zul je hier toch meerdere dagen plezier van beleven. De opgegeven batterijduur bedraagt zelfs 21 dagen.

HyperOS 2

Xiaomi laat de Smart Band 10 draaien onder HyperOS 2, hetzelfde besturingssysteem waar vrijwel alle Android-apparaten van het merk op draaien. Synchroniseren van je data gebeurt via de Mi Fitness-app die je voor iedere Android-telefoon uit de Play Store kunt downloaden.

Verwacht de Xiaomi Smart Band 10 voor een bedrag van tussen de 40 en 50 euro in de winkels in de kleuren wit, zwart en roze. Wanneer je een exemplaar kunt kopen weten we nog niet, een exacte verkoopdatum ontbreekt. De vorige Smart Band kwam in november uit dus mogelijk moeten we nog even geduld hebben.