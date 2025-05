Eerste beelden van compacte Xiaomi 16 lijken binnen

De eerste geruchten over de Xiaomi 16 hebben we al voorbij zien komen, beeldmateriaal nog niet. Al lijkt dat laatste ook verleden tijd met dit nieuwe gerucht. Verschenen beelden van de Xiaomi 16 tonen een herkenbaar design met een paar wijzigingen.

Het lijkt te gaan om CAD-tekeningen van de Xiaomi 16. Deze 3D-tekeningen vormen de basis van het aankomende toestel. De bron heeft deze tekening gebruikt om onderstaand plaatje te maken. Eerdere geruchten vertelden ons al dat de Xiaomi 16 een ongeveer 6,3 inch grote smartphone wordt met een Snapdragon 8 Elite 2-chip en een immense 6800 mAh batterij + 100W snelladen.

CAD-render van de Xiaomi 16

Het ontwerp van de Xiaomi 16 lijkt erg op die van de Xiaomi 15. Zo zit de vierkante cameramodule in de linker bovenhoek, is hij zwart uitgevoerd en zit de flitser daar weer naast van. De camera zou bestaan uit een 50MP Leica-camera met periscooplens.

Als eerste de Xiaomi 16 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Xiaomi 16 CAD-tekening

We hebben overigens ook een beeld van de CAD-tekening waarop de bron bovenstaande afbeelding heeft gebaseerd. Ook daarop zien we een dual-tone achterkant. Het gerucht gaat dat Apple met de iPhone 17 Pro is soortgelijks wil doen. Mogelijk wil Xiaomi deze trend voor zijn.

Het gerucht gaat dat Xiaomi haar vlaggenschip al in september wil aankondigen maar voorlopig alleen in China gaat verkopen. Een Europese lancering zou dan later volgen, mogelijk pas begin 2025 tijdens het MWC. Een soortgelijk lot onderging de Xiaomi 15. Naast een latere beschikbaarheid is het ook nog maar de vraag of de Europese versie over een 6800 mAh grote batterij beschikt. Telefoons met dergelijk grote accu's werden hier eerder met een lagere capaciteit uitgebracht.

(via)