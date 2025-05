Dunne Apple iPhone 17 Air vergeleken naast iPhone 16

Benieuwd hoe dun de iPhone 17 Air is naast de bestaande iPhone 16? Deze foto vertelt het antwoord. Indrukwekkend is het zeker, maar wat ook opvalt is de camera die ontzettend ver uitsteekt.

Camera's in je telefoon zijn vrij complexe dingen. Ze bestaan uit een sensor die het licht omzet in digitale signalen, een lens om het beeld zo correct mogelijk op de sensor te positioneren en meestal zit er ook nog een mechanisme in om schokken te absorberen (OIS). En dus ontkomt ook de dunne iPhone 17 Air niet aan een dikke cameramodule.

Is dat een iPhone 17 Air in je broekzak of ben je gewoon blij me te zien?

Zo dik zelfs dat we vermoeden dat de camera twee keer zo dik is als de iPhone 17 Air zelf. Dat valt bij andere iPhones, zoals de iPhone 16 hierboven, niet zo op. Daar steekt de camera hooguit een millimeter uit, maar niet bij de iPhone Air. Wanneer je deze straks in je broekzak hebt zal iedereen afvragen wat daar uit je broekzak prikt.

Apple vs Samsung

Samsung heeft dat bij de S25 Edge opgelost door de een cameramodule trapsgewijs als een trapezium te laten uitsteken. Daardoor oogt het kleiner dan het in werkelijkheid is. Apple kiest overduidelijk voor een andere aanpak.

Als eerste de Apple iPhone 17 Air hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Air vervangt de Plus

Verwacht wordt dat Apple de iPhone Plus inruilt voor een dun iPhone Air-model. Deze beschikt dan wel over hetzelfde schermformaat, maar krijgt een aanzienlijk kleinere batterij. Volgens recente geruchten een exemplaar van slechts 2800 mAh. Vermoedelijk weet Apple hier toch een dag aan gebruik uit te persen al willen we dat graag eerst zelf testen voordat we ze geloven.

Via: X/@MajinBuOfficial