Siri vanaf iOS 19 in te ruilen voor wat anders

Toen Apple in 2011 Siri introduceerde was het z'n tijd ver vooruit. Maar na jarenlange verwaarlozing loopt de stemassistent mijlenver achter bij de concurrentie. Gelukkig lijkt daar vanaf iOS 19 iets aan te veranderen maar niet dankzij Apple, maar dankzij de EU.

Want volgens Mark Gurman, journalist bij Bloomberg, maakt Apple het in iOS 19 mogelijk om Siri in te ruilen voor een andere stemassistent. Zo zou je in theorie straks je vragen aan ChatGPT, Alexa, Google Gemini of DeepSeek kunnen stellen. Dit zou alleen voor gebruikers in de EU gelden, daar Apple moet voldoen aan strengere regelgeving.

Siri-logo door de jaren heen

Het liefst zou Apple een slimmere Siri ontwikkelen. Eén die overeenkomt met wat Apple demonstreerde tijdens de onthulling van iOS 18. Maar deze versie van Siri met Apple Intelligence is uitgesteld en komt ook niet tijdens de onthulling van iOS 19. Apple heeft jarenlang geen aandacht aan AI besteed en dat zie je nu terug. Dat iPhone-gebruikers in de EU straks kunnen uitwijken naar spraakassistenten van de concurrentie zal Apple's positie op AI-gebied niet helpen.

Samenwerking Apple en OpenAI

Overigens werkt Apple al samen met OpenAI; de eigenaar van ChatGPT. Zo kan Siri al vragen waar het het antwoord niet op weet doorsturen naar ChatGPT zonder de app te verlaten. Voorwaarde is wel dat je Apple Intelligence aan zet, Siri in het Engels gebruikt en een iPhone 15 Pro of iPhone 16 of nieuwer hebt.

Apple haalde een advertentie over een slimmere Siri zelfs offline

Slimmere Siri

Apple introduceerde Apple Intelligence in mei van 2024 maar is nog steeds bezig om de belofte die het toen deed uit te rollen. Veel van de getoonde functies zijn nog altijd niet mogelijk. Het is ook de vraag of die komend jaar jaar beschikbaar komen. Vooral de voorbeelden die Apple liet zien over een slimmere Siri lijken van de baan.