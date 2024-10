Gurman: Apple Intelligence komt 28 oktober, Europa volgt in 2025

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman komt Apple op 28 oktober met iOS 18.1. Deze versie brengt de langverwachte Apple Intelligence-functionaliteit naar de iPhone 16-serie. Die telefoons werden vorige maand aangekondigd rondom Apple Intelligence, en zijn zelf al een tijdje verkrijgbaar.

Apple sloeg een behoorlijke flater met de onthulling en lancering van de Apple iPhone 16. De telefoons zouden volledig ontworpen zijn rondom Apple Intelligence met meer werkgeheugen en snellere processors. Maar eenmaal uitgekomen was Apple Intelligence nergens te bekennen. Gebruikers moesten maar wachten tot versie 18.1 van iOS.

Apple Intelligence in actie

Die lijkt volgens Mark Gurman van Bloomberg op 28 oktober dan eindelijk te komen. Gebruikers van een iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro en 16 Pro Max kunnen dan eindelijk met AI aan de slag. Gebruikers in de EU zullen moeten wachten, tot tenminste 2025 voordat alle hordes met de autoriteiten genomen zijn.

Apple Intelligence-functies

Apple Intelligence is een set functies gebouwd rondom kunstmatige intelligentie waaronder;

Writing Tools

Clean Up in Photos

Create a Memory movie in Photos

Natural language search in Photos

Notification summaries

Reduce Interruptions Focus

Intelligent Breakthrough & Silencing in Focus

Priority messages in Mail

Smart Reply in Mail and Messages

Summaries in Mail and Messages

Siri enhancements, including product knowledge, more resilient request handling, new look and feel, more natural voice, the ability to type to Siri, and more

Apple Intelligence werkt voorlopig alleen met de Engelse taal (US) waarna in december ook Engelse uitspraken van Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk volgen. Pas in 2025 voegt Apple nieuwe talen toe, waaronder;

Chinees

Engels (India)

Engels (Singapore)

Frans

Duits

Italiaans

Japans

Koreaans

Portugees

Spaans

Vietnamees

Mocht Apple Intelligence beschikbaar zijn dan werkt de functie op alle iPhone 16-modellen, alsmede de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. Die laatste twee zijn ook krachtig genoeg om Apple Intelligence te draaien.

Niet meer ieder jaar een productupdate

Apple wil lessen trekken uit het Apple Intelligence-fiasco. Volgens Gurman wil Apple niet meer ieder jaar op een vast moment een productlancering doen, maar pas wanneer producten klaar zijn. Dit is echter niets nieuws voor Apple, maar wel voor de iPhone. Onduidelijk is nog wat dit betekent voor de iPhone 17.

Bron: Bloomberg