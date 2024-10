MediaTek kondigt Dimensity 9400-chip aan, komt mogelijk in Samsung Galaxy S25

Normaliter besteden we hier weinig aandacht aan productaankondigingen van telefoonprocessor-fabrikant MediaTek. We vinden de chipsets van dit Taiwanees bedrijf normaliter aan in mid-range telefoons en sommige premium mid-range modellen. Maar de aangekondigde Dimensity 9400 gaat mogelijk een flinke klapper maken.

Er gaan namelijk geruchten dat Samsung kiest voor de MediaTek Dimensity 9400-processor voor gebruik in de Galaxy S25-serie. Dit komt omdat het Samsung niet lukt genoeg exemplaren van de Exynos 2500-chip te maken en omdat de Snapdragon 8 Gen 4 van Qualcomm te duur is.

De belangrijkste functies van de MediaTek Dimensity 9400 opgesomd

De MediaTek Dimensity 9400 is gebouwd op TSMC's 3nm proces (N3E) en biedt 35% betere single-core prestaties en 28% betere multi-core dan z'n voorganger. De GPU is zelfs ruim 40% krachtiger, mede dankzij de ARM Immortalis-G925. De Dimensity 9400 bestaat uit;

1 ARM Cortex-X925 core op maximaal 3,62 GHz

3 ARM Cortex-X4 cores

4 ARM Cortex-A720 cores

Waar de Dimensity 9400 echt schitterend is op gebied van AI. MediaTek's 8e generation NPU kan tot 80% sneller overweg met grote taalmodellen waarbij het 35% minder energie verbruikt dan de Dimensity 9300. Dat zal fabrikanten zoals Samsung erg aanspreken die momenteel flink op AI inzetten.

Samsung en MediaTek

Samsung is geen onbekende in het toepassen van een MediaTek-processor. We vinden een MediaTek in de eenvoudige Galaxy A06, de mid-range Galaxy A34 5G en de robuuste Galaxy XCover 7.

Voor high-end smartphones heeft Samsung zich nog niet gewaagd aan een MediaTek. Dat geldt echter niet voor tablets. De onlangs aangekondigde Galaxy Tab S10+ en S10 Ultra maken gebruik van de tot dan toe krachtigste MediaTek Dimensity-chipset. Samsung en MediaTek zijn dus geen onbekenden voor elkaar.