Schermen van Samsung Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra gelekt

Iemand heeft de voorkant van de Samsung Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra naast elkaar op de foto gezet. Het blijft even in het midden of we naar dummy's kijken of screenprotectors, maar duidelijk is wel hoe het trio er straks uit komt te zien.

Samsung heeft straks voor elk wat wils. De Samsung Galaxy S25 is het kleine instapmodel, de S25 Ultra voor wie het grootste wil en de S25+ zit daar tussenin. Al lijkt het verschil tussen die laatste twee erg klein.

Voorkant van S25, S25+ en S25 Ultra

De foto illustreert goed het vernieuwde ontwerp van de Galaxy S25 Ultra met ronde hoeken. Dat zal ongetwijfeld beter in de hand liggen maar het toestel verliest wel z'n kenmerkende hoekige design. Verder vallen de zeer dunne schermranden op, mogelijk nog dunner dan bij de Galaxy S24.

Overige specificaties S25-serie

Samsung kondigt de Galaxy S25-serie begin 2025 aan maar specificaties zijn nog niet bekend. Zo weten we bijvoorbeeld nog altijd niet welke processor Samsung wil gebruiken.

Als eerste de Samsung Galaxy S25 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Voor de Galaxy S25 Ultra ligt het voor de hand dat Samsung net als voorgaande jaren kiest voor een exemplaar van Qualcomm, wellicht de Snapdragon 8 Gen 4. Voor de S25 en S25+ wordt het mogelijk de zelf-ontwikkelde Exynos 2500 of de MediaTek Dimensity 9400 of toch een Exynos.

Via: @UniverseIce