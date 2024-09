Render Samsung Galaxy S25 toont maar weinig verandering

Het lijkt erop dat de smartphone zoals we hem nu kennen z'n meest ideale vorm gevonden heeft. Er zijn renders verschenen van de aankomende Samsung Galaxy S25 en die tonen opvallend weinig verschil met z'n voorganger. Schijnbaar is dit hoe de ideale smartphone eruit hoort te zien.

Het valt ons al langer op, bij fabrikanten als Apple, Samsung en Google. Iedereen lijkt zo'n beetje dezelfde telefoon uit te brengen. Dunne uniforme schermranden, rechte lijnen, platte zijkanten en weinig opsmuk. En zo kunnen we de aankomende Samsung Galaxy S25 ook omschrijven.

De eerste render van de Samsung Galaxy S25

Niet dat dat verkeerd is, blijkbaar is dit wat mensen willen hebben. Een 6,17 inch grote smartphone, vrijwel even groot als de Galaxy S24. Alleen de layout van de camera lijkt iets anders te zijn. Samsung accentueert die bij de S25 wat meer door een zwarte ring omheen te leggen. Ook bij de Galaxy Z Fold 6 doet Samsung dat.

Innerlijke verschillen

En dus moet de verandering voor de Samsung Galaxy S25 komen in de specificaties of in de software. We weten nog altijd niet of alle S25-modellen wereldwijd met een Snapdragon- of gedeeltelijk met een Exynos-chip komen. En ook weten we nog niet zeker dat de hoeveelheid werkgeheugen omhoog gaat naar 12GB.

Als eerste de Samsung Galaxy S25 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Als dat laatste gerucht waar is, is dat waarschijnlijk om AI-functies soepeler te laten lopen. En dus lijkt ook de S25 weer over Galaxy AI-functies te beschikken wat straks wellicht wat nieuwe trucjes kan.

(via)