Apple Watch SE 2024 te bestellen, 20 september leverbaar

We zijn nog maar kort bekomen van Apple's Glow Up-evenement of we hebben de eerstvolgende productlancering alweer te pakken. Het gaat om de Apple Watch SE 2024 die zonder verdere aankondiging al te bestellen is. Het horloge is 20 september leverbaar.

De Apple Watch SE 2024 verscheen zonder persbericht op de website van Apple en bij diverse webshops. Het horloge is meteen te bestellen en is vanaf 20 september 2024 verkrijgbaar. De aluminium kast komt in de kleuren Midnight, Starlight en Silver en in de formaten 40 en 44mm.

De "nieuwe" Apple Watch SE 2024

Naast een GPS-only kun je ook een versie met 4G krijgen waardoor je niet per se verbinding met je iPhone hoeft te hebben om bereikbaar te zijn. Er zijn bandjes van rubber, textiel en metaal verkrijgbaar. De goedkoopste Apple Watch SE 2024 kost 299 euro en voor de duurste betaal je 629 euro.

Waar zit het verschil?

We kunnen geen verschil in specificaties bespeuren tussen de Apple Watch SE 2024 en de twee vorige generaties. Behalve een nieuwe Watch OS- en Bluetooth-versie. Het gebrek aan een persbericht die een en ander verduidelijkt helpt ook niet.

Je krijgt dus nog altijd een 1000-nits helder Retina-scherm, een S8-chip met Siri-ondersteuning, en hartslagmeldingen voor een te hoge, late of onregelmatige hartslag. Zoals gebruikelijk bij Apple zijn de vorige generatie Apple Watch SE-modellen niet meer verkrijgbaar. Hier zul je het vanaf nu mee moeten doen.