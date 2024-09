Verkoopcijfers Apple iPhone 16 en 16 Plus flink omhoog, Pro-modellen juist omlaag

Nu de voorverkoop van de Apple iPhone 16-serie van start is gegaan is het tijd om ze te vergelijken met die van vorig jaar. Wat meteen opvalt is dat de niet Pro-modellen erg populair blijken. Zo zitten met name de verkoopcijfers van de iPhone 16 Plus in de lift, tot wel 48% hoger.

Apple kondigde de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max op maandag 9 september aan. De voorverkoop startte op vrijdag de 13e met een eerste verkrijgbaarheid op 20 september. Volgens schattingen heeft Apple inmiddels al 37 miljoen iPhone 16's verkocht.

Wel te koop, nog niet leverbaar; de Apple iPhone 16 Serie

De instapmodel iPhone 16 zag een bescheiden stijging in verkopen van 10% ten opzichte van de iPhone 15. Nog populairder is de Plus-versie daarvan; de iPhone 16 Plus ging 48% vaker over de toonbank dan z'n voorganger.

Dikke plus voor iPhone 16 Plus

Opvallend, want juist van het Plus-model wordt gezegd dat hij volgend jaar vanwege tegenvallende verkoopaantallen vervangen wordt door een slanker Air-model.

iPhone 16: 10%

iPhone 16 Plus: 48%

iPhone 16 Pro: -27%

iPhone 16 Pro Max -16%

Om een en ander in perspectief te plaatsen volgt hieronder de verwachte openingsweekend-verkoopcijfers. Hieruit blijkt dat van alle modellen de iPhone 16 Pro Max verreweg het meest verkocht wordt. Daarvan ligt de vanaf-prijs van alle modellen het hoogst; €1.449. Apple hoeft zich voorlopig dus geen zorgen te maken over z'n financiën.

iPhone 16: 7,3 miljoen

iPhone 16 Plus: 2,6 miljoen

iPhone 16 Pro: 9,8 miljoen

iPhone 16 Pro Max 17,1 miljoen

Pro-modellen presteren slechter dan verwacht

Alle hier genoemde cijfers zijn afkomstig van marktanalist Ming-Chi Kuo die veel contacten heeft in Apple's toeleveringsketen. Volgens Kuo zijn de verkoopcijfers van de Pro-modellen lager dan vooraf gedacht.

Apple Intelligence laat nog even op zich wachten

Wellicht heeft dit te maken met het feit dat Apple Intelligence nog niet beschikbaar is in China. Van oudsher een grote afzetmarkt voor Apple maar het marktaandeel is daar al jaren aan het dalen.

Als eerste de Apple iPhone 16 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Als eerste de Apple iPhone 16 Plus hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Als eerste de Apple iPhone 16 Pro hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail