4 dingen die Apple je niet vertelde over de iPhone 16-serie

Het was gisteren weer een lange zit, anderhalf uur duurde de Apple Keynote. Ondanks die lange duur verzuimde Apple enkele dingen te vermelden over de nieuwe iPhone 16-serie. Je leest ze hier.

Het ging tijdens Apple's Glow Up-evenement veel over Apple Intelligence. En daar is al genoeg over geschreven. Waaronder dat Europa er nog wel even op kan wachten. Zover is duidelijk. Maar ons viel nog enkele dingen op. Dit zijn de vier belangrijkste dingen die Apple "vergat" te vertellen.

1. iPhone 16 en 16 Plus hebben nog altijd 60Hz scherm

Alle vooruitgang ten spijt, je krijgt nog altijd een traag 60Hz scherm op je bijna duizend euro kostende telefoon. Onaanvaardbaar wat ons betreft en puur bedoeld om je te sturen naar de (nog) duurdere Pro. Er is geen enkele technische reden om geen 120Hz (of zelfs 90Hz) toe te passen, de krachtiger A18-chip zou dit prima aankunnen.

2. Alle iPhone 16-modellen hebben 8GB werkgeheugen

Om Apple Intelligence mogelijk te maken is veel werkgeheugen nodig. Tenminste 8 GB wat voor iPhone-begrippen veel is. Opvallend is dat zowel de iPhone 16 als iPhone 16 Pro over dit aantal beschikken. In Europa moeten we nog even op Apple Intelligence wachten, maar ook wij profiteren van meer werkgeheugen. Bijvoorbeeld bij grote apps en het snel wisselen daar tussen.

3. iPhone 16 kan sneller draadloos opgeladen dan bedraad

De verwachting was dat de iPhone 16 Pro sneller bedraad opladen kreeg. Dat gerucht klopte niet. Wel krijgen alle iPhone 16-modellen sneller draadloos opladen; tot 25 Watt via de aparte MagSafe-lader. Hierdoor ontstaat de vreemde situatie dat de iPhone 16 sneller draadloos opgeladen kan worden dan bedraad.

Ook hier is weer geen technische reden voor te verzinnen. Alleen een economische. Apple wil je liever een duurdere MagSafe-lader verkopen dan een goedkopere adapter.

4. WiFi 7 compatible

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Apple vergat namelijk ook een nieuwe functie te noemen; ondersteuning voor WiFi 7. Wie een dergelijke router thuis heeft kan voortaan van sneller WiFi genieten. Al zal dat in de praktijk meevallen daar WiFi 7 vooral verbetering voor zakelijk gebruik heeft. Zo maakt WiFi 7, ook wel IEEE 802.11be, het mogelijk om met meerdere clients te werken dan voorheen.

Als eerste de Apple iPhone 16 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Als eerste de Apple iPhone 16 Plus hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Als eerste de Apple iPhone 16 Pro hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail