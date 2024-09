Apple iPhone 16 en 16 Plus aangekondigd, belangrijkste functies komen later

Apple heeft tijdens haar Glow Up-event de nieuwe iPhone 16 en grotere 16 Plus aangekondigd. Beide telefoons kunnen vrijdag besteld worden en liggen 20 september in de winkel. En toch vraagt Apple nog iets langer je geduld want de echte vernieuwing komt pas later.

Bij veel wat Apple noemde bij de introductie van de iPhone 16 en 16 Plus waren de kleine letters te zien: "wordt later verwacht". Dan hebben we het over Apple Intelligence dat pas later als update wordt uitgerold maar ook de functionaliteit van de nieuwe Camera Button. Werd de iPhone 16 te vroeg aangekondigd vroegen we ons af?

De iPhone 16 met Apple Intelligence *)

Wanneer fabrikanten producten uitbrengen waarvan de belangrijkste functies pas later als update toegevoegd worden, dan luidt steevast het advies: wacht met kopen. Laat ze het eerst leveren, pas dan kun je het beoordelen en besluit je of je het koopt. Wat dat betreft was de iPhone 16 en iPhone 16 Plus-aankondiging een hele ongebruikelijke voor Apple.

Apple A18-processor

Op eerste gezicht lijken de iPhone 16 en 16 Plus een goede upgrade. Beiden krijgen de A18-processor die op een tweede generatie 3nm proces gebakken zijn. Dit betekent dat de instap iPhones er twee generaties Apple A-chips op vooruit gaan en maar weinig verschillen met de iPhone Pro-modellen.

Apple A18 is 30% zuiniger dan A16 Bionic

Deze upgrade is nodig om Apple Intelligence mogelijk te maken. In deze suite van slimme functionaliteit zitten functies zoals het herschrijven van tekst in een andere toon, het genereren van aangepaste emoji (genmoji) en uitgebreidere Siri-mogelijkheden.

Apple Intelligence in Europa

Nadeel alleen is dat Apple Intelligence later als update komt. De eerste beta wordt in oktober verwacht en is dit jaar alleen in de Engelse taal beschikbaar. Europa moet nog langer wachten, daar onderzoekt Apple nog wat de gevolgen zijn voor de Europese Digital Markets Act (DMA) wet zijn. Een tijdschema is er nog niet. Het zou dus zomaar kunnen dat de belangrijkste vernieuwing voor de iPhone 16-serie nog maanden op zich kunnen laten wachten.

De aanraakgevoelige Camera Button

Camera Button

Terug naar de iPhone 16. Deze komt uit in vijf nieuwe kleuren met een 50% sterker schermglas dan de eerste generatie Ceramic Glass. Nieuw is de Camera Button die verdiept in de zijkant ligt. Deze is drukgevoelig en stelt je in staat de camera te openen en foto's te schieten. De knop registreert ook veegbewegingen waardoor je kunt inzoomen of andere camera-functies kunt kiezen. Ook de Camera Button-functies komen later als een software-update.

Apple adverteert met dezelfde prijzen als vorig jaar

Apple belooft een langere accuduur door het toepassen van een grotere batterij. Hoe groot precies moet nog blijken, het wachten is op de eerste teardowns. Apple neemt vanaf vrijdag 13 september de eerste orders aan en levert de eerste modellen vrijdag 20 september. De prijzen blijven hetzelfde.