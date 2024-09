Apple Watch Series 10 is lichter en heeft groter scherm

Apple heeft gisteravond de Apple Watch Series 10 onthuld. Het slimme klokwerk is groter en toch lichter geworden. Het scherm is beter afleesbaar en er is een nieuwe gepolijste titanium variant.

Net als voorgaande jaren brengt Apple de Watch Series 10 uit in twee formaten; een 42mm en 46mm versie. Het 30% grotere scherm levert een regel extra tekst op en stelt je beter in staat om tekst in te voeren. Handig om een bericht terug te sturen via je horloge.

Apple Watch Series 10: 30% groter scherm dan Watch Series 6

Het betreft nog altijd een Always-On Retina scherm maar kent ditmaal betere kijkhoeken. Dit resulteert in een 40% helderder beeld vanaf de zijkant bekeken. Apple brengt een speciale watchface uit voor de Series 10 genaamd `Flux`.

Dunner dan ooit

Dankzij de dunnere S10-chip weet Apple de Watch Series 10 lichter dan ooit te maken. De dikte komt uit op 9,7 millimeter. Het horloge is hierdoor ook 10% minder zwaar. De metalen achterkant, dat tevens dienst doet als antenne, huisvest een grotere spoel voor sneller opladen.

Mede dunner dankzij Apple S10 SiP

Slaapapneu

Alle bekende gezondheidsfuncties zijn weer van de partij waaronder slaapherkenning en ECG. Nieuw is de herkenning op slaapapneu (komt later deze maand als update). Volgens onderzoek weet 80% niet dat ze last hebben van deze aandoening waardoor de ademhaling tijdens de nacht stokt. De slaapapneu-functie komt ook naar Watch Series 9 en Ultra 2.

Slaapapneu-herkenning komt naar ruim 150 landen en regio's

Apple's 10e generatie Watch is nu uitgerust met een watertemperatuursensor en herkent hoe diep je duikt. Dat zal vooral voor snorkelaars van pas komen. Zij krijgen ook informatie over de getijden waardoor je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Prijs en beschikbaarheid

De Apple Watch Series 10 is verkrijgbaar in aluminium waaronder een nieuwe Jet Black-uitvoering, en in Grade 5 titanium. De titanium versie vervangt de roestvrijstalen versie en is daardoor 20% lichter. De aluminium versie komt uit in Silver, Rose Gold en Jet Black.

Alle versies van de Apple Watch Series 10

De titanium variant is verkrijgbaar in Natural, Gold en Slate finish. Prijzen starten vanaf $399 voor de versie met alleen GPS en $499 voor GPS+LTE.

