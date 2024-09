Drie Apple iPhone 16-leaks die er helemaal naast zaten

Apple slaagt er steeds minder goed in om iPhone-leaks tegen te gaan. Ieder jaar weer lekt er informatie uit, veelal correct zo blijkt achteraf. Maar het gaat ook wel eens mis. Zo ook dit jaar. Dit waren de drie meest opvallende geruchten die achteraf helemaal onjuist bleken.

iPhone-geruchten komen in alle vormen en maten. Maar het gaat vooral om de bron. Betrouwbare 'leakers' met een gedegen trackrecord hebben het het vaakst bij het juiste eind. Al gaat het ook wel eens mis. Zo sloeg achteraf bekende leaker Sonny Dickson de plank mis met de toekomstige iPhone 16-kleuren.

Eerder gelekte afbeelding vs de echte kleuren

1. iPhone 16 kleuren

Het enige wat Sonny correct had was dat er een witte, zwarte, blauwe, groene en roze iPhone 16 zou uitkomen. Maar de uiteindelijke tint komt totaal niet overeen met wat iedere Apple-website voorafgaand van de lancering plaatsten. Mogelijk tot grote vreugde van het publiek, want de door Sonny gepubliceerde kleuren werden overal verguist.

Eerder gelekte kleuren links, rechts de uiteindelijke iPhone 16 Pro

En ook bij de iPhone 16 Pro bleken de uiteindelijke kleuren anders te zijn. Vooral de bruine versie, die Apple 'Desert Titanium' noemt. In werkelijkheid ziet die er heel wat stijlvoller uit dan wat Sonny Dickson eerder toonde.

2. Bedraad snelladen

Vrij laat ontpopte het gerucht dat de iPhone 16 Pro eindelijk echt snelladen zou krijgen. We bedoelen dan sneller dan de huidige 20 Watt. Het specifieke gerucht sprak over bedraad snelladen van maar liefst 40 Watt; een welkome verdubbeling.

Nieuwe 25W MagSafe-lader (Qi2-compatible)

Het gerucht bleek uiteindelijk incorrect. De draadloze laadsnelheid ging wel iets omhoog; van 15 naar 25 Watt. Hierdoor ontstaat de vreemde realiteit dat de iPhone 16-serie sneller draadloos op kan laden dan bedraad.

Het achteraf onjuiste gerucht was afkomstig van de Chinese website ITHome. Zij hebben wel vaker dubieuze claims over onaangekondigde producten.

3. iPhone 16 Pro met 2 TB opslag

Apple is altijd vrij zuinig met uitdelen van geheugen. Ondanks dat het weinig kost om in te kopen. Instapmodellen van 128 GB voor een Pro-smartphone vinden wij wat karig, al kun je ook kiezen voor meer. Wat uiteraard meer geld kost. Veel meer geld. En bij de iPhone Pro en Pro Max kun je voorheen gaan tot maar liefst 1 TB.

Geen 2TB iPhone

Volgens een Koreaanse leaker zou de limiet voor de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max verhoogd worden naar 2 TB. Op zich geen gekke gedachte, immers de iPad Pro is ook in die configuratie verkrijgbaar. En toch kondigde Apple deze geheugenoptie niet aan, en blijft de maximum 1 TB. Nog altijd veel wat ons betreft.

Ook veel geruchten correct

Je zou nu het idee kunnen krijgen dat alle geruchten onwaar bleken te zijn maar er waren genoeg die correct bleken. Zo kreeg de iPhone 16 inderdaad een aanraakgevoelige camera-knop en kreeg de iPhone 16 Pro een groter scherm met een 5x zoomcamera. Ook de verticale camera's van de iPhone 16 bleken correct.

Allemaal leuk en aardig maar nadat de iPhone 16 in de winkel ligt gaan wij alvast op zoek naar iPhone 17-geruchten. En ook die bekijken we weer met argusogen.

Als eerste de Apple iPhone 16 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail