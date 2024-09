Opmerkelijke render toont Samsung Galaxy S25 Ultra van @onleaks

De Apple nieuwscyclus komt weer ten einde en dus maken we ons op voor de Samsung Galaxy S25-geruchtenmolen. Met vandaag de S25 Ultra waarvan we mogelijk de eerste beelden hebben. Ze zijn afkomstig van het doorgaans betrouwbare @onleaks maar we hebben wel onze bedenkingen.

We zien een toestel met platte zijkanten, iets wat Samsung momenteel vaker toepast. Net als alle andere fabrikanten overigens, maar dat terzijde. Voor een Ultra oogt het toestel niet zo hoekig met meer afgeronde hoeken, net als voorspelt.

Eerste S25 Ultra-render

Maar dan onze bezwaren. We zien in de render geen uitsparing voor de S Pen, iets waar de S25 Ultra wel degelijk over beschikt. Of hebben wij iets gemist? En ook de camera-modules zien er wat simpel uit, zelfs wat goedkoop.

Inconsistenties

Ook @UniverseIce benoemt enkele van deze aspecten en wijt het aan onduidelijkheden in de CAD-tekening waar @onleaks zich doorgaans op baseert. Dit zijn ruwe bouwschetsen waar nog wel eens een wijziging in wil sluipen zo vlak voor de lancering. Al is het missen van een S Pen-slot wel een overduidelijke rode vlag als je het ons vraagt.

Als eerste de Samsung Galaxy S25 Ultra hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Het wachten is nu op daadwerkelijke foto's van de S25 Ultra, iets wat nog wel even op zich kan laten wachten. En anders de officiële persrenders van Samsung, die ook wel eens willen uitlekken. We kunnen erover meepraten.

(via)