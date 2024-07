Geen grotere accu of sneller laden voor Samsung Galaxy S25 Ultra

Een nieuwe mobiel is iets om naar uit te kijken. Hij is beter, sneller en gaat langer mee dan z'n voorganger. Niet de S25 Ultra zo lijkt uit dit nieuwste bericht. Want het toestel beschikt over precies dezelfde batterijcapaciteit als de S24 Ultra met maximaal 45W snelladen.

Waar de concurrentie soms op 68W, 100W en zelfs 150W snelladen aanbiedt blijft Samsung vasthouden aan haar 45W-oplader voor de Galaxy S25 Ultra. Samsung gebruikt deze laadsnelheid al sinds de S22 Ultra al heeft Samsung genoeg redenen om voorzichtig te zijn.

S25 Ultra krijgt dezelfde batterijcapaciteit als deze S24 Ultra

En ook de batterijcapaciteit blijft op 5000 mAh steken aldus een bericht van @UniverseIce. En gelet op het verwachte formaat van de Samsung Galaxy S25 Ultra is ook dat teleurstellend. Concurrenten zoals OnePlus en realme brengen inmiddels mid-range modellen met 5500 mAh uit.

Te(recht) voorzichtig?

Samsung is terecht wat voorzichtig als het gaat om de telefoonbatterij. We kennen allemaal nog het debacle van de Note 7. Door het gebruiken van een te grote batterij in een te krappe behuizing vlogen enkele exemplaren in brand met alle gevolgen van dien. Dat risico wil Samsung niet weer lopen.

Je 45W snellader mag nog een jaartje langer mee

Maar tegelijkertijd bekruipt ons het gevoel dat Samsung wel erg voorzicht is. Samsung zelf biedt modellen aan met een 6000 mAh batterij. Mogelijk wil Samsung echt niet dat de S25 Ultra nog dikker wordt.

Via: @UniverseIce

Afbeelding: PBKReviews