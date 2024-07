Onaangekondigde Nothing Phone (2a) Plus wordt 10% sneller

Nothing heeft aangekondigd over welke processor de aankomende Nothing Phone (2a) Plus beschikt. De keuze is gevallen op de eveneens nog aan te kondigen MediaTek Dimensity 7350 Pro. Dit moet resulteren in dat de Phone (2a+) 10% sneller is dan de Phone (2a).

Nothing kondigt de Nothing Phone (2a) Plus op 31 juli 2024 aan. Zoals gebruikelijk bij Nothing proberen ze aandacht er van de pers bij te houden door vooraf dit soort informatie te delen. Over welke processor het toestel beschikt dus.

Net als bij de Nothing Phone (2a) is gebruik gemaakt van een aangepaste MediaTek-processor. De Dimensity 7350 Pro is een octa-core processor waarvan de CPU op maximaal 3,0 GHz draait. De GPU bestaat uit een Mali-G610 MC4. Vergeleken met de MediaTek Dimensity 7200 Pro uit de Nothing Phone (2a) is de '7350 Pro' 10% sneller met 30% snellere graphics.

Voor gamers

Nothing heeft op moment van schrijven nog niet veel meer informatie vrijgegeven. Het Britse bedrijf lijkt wel te hinten dat de (2a) Plus op gamers gericht is. De afbeelding leert ons verder nog dat er 12GB aan werkgeheugen aanwezig is wat met 8GB van het opslaggeheugen aangevuld kan worden.