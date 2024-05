Samsung geeft Galaxy S25 Ultra twee nieuwe camera’s

Samsung lijkt voor de toekomstige Galaxy S25-serie een belangrijke wijziging aan te willen brengen aan de S25 Ultra. De camera van dit vlaggenschip krijgt maar liefst twee andere camera's dan de S24 Ultra momenteel heeft. Dit beweert Ice Universe op Weibo.

De Galaxy S25 Ultra zal achterop nog altijd vier camera's hebben. Twee daarvan krijgen een flink hogere resolutie. Samsung veranderde de camera-setup van de S24 Ultra destijds ook al flink al ging het toen vooral om de zoomniveau's.

Straks foto's schieten met 200 en 50MP

Voor de Samsung Galaxy S25 Ultra veranderen de zoomniveau's niet maar wel de cameraresolutie. De 200MP hoofdcamera blijft gelijk, maar alle overige camera's gaan naar 50MP. Dat betekent dat de telephoto camera met 3x optische zoom en de ultra-groothoek veranderen.

S25 Ultra S24 Ultra S23 Ultra Hoofdcamera 200MP 200MP 200MP Ultra-groothoek 50MP 12MP (120°) 12MP (120°) Telephoto 1 50MP (3x optische zoom) 10MP (3x optische zoom) 10MP (3x optische zoom) Telephoto 2 50MP (5x optische zoom) 50MP (5x optische zoom) 10MP (10x optische zoom)

Galaxy Unpacked

Deze informatie is afkomstig van Ice Universe; een insider die vaker correcte informatie over onaangekondigde telefoons meldt. Geruchten over de S25 Ultra zijn momenteel nog schaars. Het eerste Galaxy Unpacked-evenement is op 10 juli waar de Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 worden verwacht.

