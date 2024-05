Opgedoken wallpapers vertellen meer over Google Pixel 9-serie

De mensen van Android Authority hebben de officiële wallpapers van de aanstaande Pixel 9-serie weten op te vissen. Deze plaatjes zijn niet alleen fraai om naar te kijken maar vertellen ook iets meer over de modellen en de kleuren waarin deze uitkomen.

Google neemt het maken van wallpapers behoorlijk serieus. Ze zien er altijd fraai uit en dat is ditmaal voor de Pixel 9 niet anders. De afbeeldingen lijken een gemeenschappelijk thema te hebben, wat ze bij Android Authority ook wel "Swirling petals" noemen, ook wel abstracte bloemen.

Wallpapers voor Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL en 9 Pro Fold (van boven naar onder)

Er zijn wallpapers verschenen voor een viertal Pixel-apparaten; de Pixel 9, de Pixel 9 Pro, de Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold. Per toestel weten we ook in welke kleuren ze straks uitkomen.

Pixel 9-kleuren

De kleuren Obsidian (zwart) en Porcelain (wit) zijn bekend, die gebruikt Google vaker. En ook Hazel voor de toekomstige Pixel 9 Pro en 9 Pro XL, Jade en Rose hebben we eerder gezien.

Dat geldt niet voor Peony. Die naam ging eerder rond als de roze versie van de Pixel 8 maar die heette in de praktijk gewoon "Rose". Welke kleur 'Peony' precies is, is nog onduidelijk.

Pixel 9 wallpapers downloaden

Wie de wallpapers nu al wil downloaden en gebruiken kan klikken

op deze link. Google zelf moet de Pixel 9-serie nog aankondigen, wellicht gebeurt dat pas in het najaar van 2024. Maar dan heb je voor die tijd in ieder geval al de wallpapers.

