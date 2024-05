Foto toont Google Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL

Halverwege april brachten we je al een foto van de Pixel 9 Pro, maar ditmaal hebben we een foto waarop alle drie de toekomstige Pixel 9-modellen staan.

Google slaat met de Pixel 9 duidelijk een nieuwe weg in. De Pixel 9 en Pixel 9 Pro worden even groot maar verschillen in specificaties. Hierbij krijgt de Pixel 9 Pro een derde camera met periscooplens om verder en scherper in te zoomen.

Pixel 9, Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL

Voor wie het allemaal wel wat groter mag, of gezegend is met grote handen, is daar de Pixel 9 Pro XL. Deze vervult de rol die de Pixel 8 Pro vorig jaar op zich nam. Voor wie denkt, dat klinkt wel erg als wat Apple doet, dat klopt. Maar waarom zou Google het wiel opnieuw uitvinden?

Glossy vs mat

Wat aan de foto opvalt is dat de Pixel 9 Pro en 9 Pro XL over een mat-zwarte achterkant beschikken. De reguliere Pixel 9 heeft een glossy achterkant.

Pixel 9-modellen naast vorige Pixel-telefoons

Naast een nieuwe strategie pakt Google ook de vorm van de camera-balk aan. Deze zit weliswaar nog altijd op dezelfde plek maar beschikt nu over sterk afgeronde hoeken. Dit is in lijn met eerder opgedoken renders en informatie.

Pixel 9-specificaties

De schermformaten zouden uitkomen op 6,24 inch voor de Pixel 9, een min of meer gelijke 6,34 inch voor de 9 Pro, terwijl de grootste van het trio een 6,74 inch scherm krijgt. Eerdere geruchten spraken over iets kleinere schermen.

De bron meldt verder dat de instap Google Pixel 9 is uitgerust met 12 GB aan werkgeheugen, terwijl de Pro-modellen beschikken over 16 GB. Dat is een verhoging van 4 GB ten opzichte van vorig jaar.

