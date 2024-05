Google Pixel 8a aangekondigd; AI in een iets duurdere telefoon

Google heeft de langverwachte Pixel 8a aangekondigd. Dit gebeurde nog voordat het Google I/O event van start ging en is dus eerder dan verwacht. Het toestel biedt verbeterde prestaties, met name op gebied van AI, en krijgt een iets hogere vanaf-prijs.

De Google Pixel 8a lijkt op papier een geduchte mid-range telefoon. Het toestel beschikt over dezelfde krachtbron als de duurdere Pixel 8 Pro; de Tensor G3. Deze maakt diverse AI-toepassingen mogelijk zoals Circle-to-search, Best Take en Audio Magic Eraser.

Omcirkel om te zoeken op de Pixel 8a

Andere verbeteringen ten opzichte van de Pixel 7a zijn het vloeiender 120Hz scherm, de iets grotere batterij en het feit dat de selfiecamera nu 4K-video kan opnemen. Gelijk gebleven zijn de 64+13MP camera's en het Gorilla Glass 3 voorop.

Google AI

Standaard ingebouwd in de camera-app zijn functies zoals 'Best Take'. Ideaal om tijdens een groepsfoto de beste versie van iedereen te gebruiken. Zo heeft nooit iemand de ogen dicht, of dat ze niet in de lens kijkt. Laat Kate Middleton hier maar niet van horen.

Ook tref je 'Magic Editor' en 'Audio Magic Eraser' aan waarmee je bestaande foto's kunt aanpassen of audio uit video kunt wegfilteren.

Viertal kleuren

De Google Pixel 8a komt in een viertal kleuren uit waaronder het bekende Porcelain (wit), Obsidian (zwart) en het inmiddels bekende Bay (blauw). Nieuw is de opvallende kleur Aloë. Deze groene uitvoering zal zeker een interessant gespreksonderwerp opleveren.

Pixel 8a in Bay, Alo en Porcelain

Google geeft de Pixel 8a een vanaf-prijs van €549. Hiervoor krijg je 128GB aan opslaggeheugen. Er is voor €60 meer ook een zwarte versie met 256GB aan opslag. Het toestel is vanaf 14 mei verkrijgbaar, ditmaal ook in Nederlandse winkels.