POCO laat krachtige F6 en F6 Pro week te vroeg zien

Over een week worden de POCO F6 en F6 Pro verwacht. Twee krachtige telefoons met respectievelijk twee en drie camera's achterop. Promotiemateriaal van beide telefoons is nu verschenen zodat we ons goed kunnen voorbereiden.

POCO heeft lancering van de POCO F6 en F6 Pro gepland staan voor donderdag 23 mei. Dat duurt op moment van schrijven nog een dikke week dus we zijn blij dat we je onderstaand beeldmateriaal nu al kunnen tonen.

POCO F6 en F6 Pro aankondiging

De POCO F6 lijkt te beschikken over een dubbele camera achterop. Volgens geruchten gaat het om een 50MP hoofdcamera met OIS en een 8MP ultra-groothoek. De derde uitsparing is vermoedelijk voor de flitser en anders voor additionele sensoren. Binnenin zit een Snapdragon 8s Gen 3 van Qualcomm met een 5000mAh grote batterij die met maximaal 90W op te laden is.

Als eerste de POCO F6 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

POCO F6 Pro

De POCO F6 Pro daarentegen heeft vermoedelijk een Snapdragon 8 Gen 2-processor met (nog) snellere 120W opladen. Hier vinden we drie camera's achterop bestaande uit een 50+8+2MP setup. Het toestel is de internationale versie van de in China uitgekomen Redmi K70.

Als eerste de POCO F6 Pro hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

POCO lanceert beide telefoons op 23 mei 2024 in Dubai om 15:00 lokale tijd. Verwacht wordt dat zowel de F6 als de F6 Pro wereldwijd verkrijgbaar zullen zijn. Wanneer ze in de winkels liggen, en tegen welke prijs, is op dit moment nog onbekend.