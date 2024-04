Android-fabrikanten laten satellietcommunicatie links liggen, Pixel 9 schiet te hulp

In 2022 bracht Apple de iPhone 14 uit met Satellite SOS. Een extra manier om via satellieten hulp in te roepen op plekken waar je geen netwerkbereik hebt. Het heeft al menig mensenleven gered. Ondanks geruchten, zijn grote Android-fabrikanten niet gevolgd. Google wil daar met de Pixel 9 verandering in brengen.

Voor wie er wel eens op uit trekt, lange stukken gaat lopen in de natuur, of avontuurlijk een berg gaat beklimmen kan het handig zijn om in geval van nood een bericht te versturen. Nu hebben wij hier in Nederland vaak wel mobiel bereik, maar mocht dat er niet zijn dan kun je je met een iPhone 14 of later wenden tot satellieten.

Zo werd dankzij Apple's 'Emergency SOS' al een man gered die met z'n auto een ravijn was ingereden, werden verdwaalde bergbeklimmers in de Alpen gevonden en werd een familie gered die in Mt. Hood National Forest aan het wandelen was en vast kwam te zitten in slecht weer. Reden genoeg voor Android-fabrikanten om met iets soortgelijks te komen maar tevergeefs.

Pixel 9 met Satellite SOS

En dus pakt Google die rol op zich met de aankomende Pixel 9. We wisten al dankzij screenshots dat satellietondersteuning in Android 15 zou zitten en nu dus horen we dat de Pixel 9-serie er als eerste mee overweg kan.

Deze functie wordt mogelijk dankzij de Exynos Modem 5400 van Samsung. Deze chip is uitgerust met satellietcommunicatie. De werking van de dienst lijkt op die van Apple. Een instructie op het scherm helpt je om je telefoon naar de dichtstbijzijnde satelliet te richten.

Verwacht wordt dat Google de Pixel 9 met satellietcommunicatie pas in het najaar van 2024 aan zal kondigen. Dat gebeurt dan gelijktijdig met de lancering van Android 15.

