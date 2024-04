Benchmark van Samsung Galaxy Z Flip 6 verschenen. Dit moet je weten

Er is op Geekbench een benchmark verschenen van de toekomstige Galaxy Z Flip6 van Samsung. Het eindverslag toont ons wat over de specificaties en de prestaties. Wat precies leggen we je hier uit.

Allereerst leert de benchmark ons dat Samsung de Galaxy Z Flip 6 uitrust met een Snapdragon 8 Gen 3 van Qualcomm. Ook vorige Flip-modellen werden door Qualcomm voorzien van chipsets, tot zover geen verrassing dus. Wel zien we dat het geteste model 8GB aan RAM heeft. Eerder ging nog het gerucht over 12GB aan werkgeheugen.

Klik voor groot

Nu kan Samsung natuurlijk beide versies leveren, zoals 256+8GB en 512+12GB. Verrassender is hoe de toekomstige Samsung Galaxy Z Flip 6 presteert. Het klaptoestel scoort bijna net zo goed als de S24 Ultra, momenteel het vlaggenschip van Samsung. Oftewel, een toestel waarmee de Flip6 niet noodzakelijkerwijs mee concurreert.

Vergelijken we de nieuwe Flip met z'n voorganger, de Flip 5, dan scoort hij bijna een dubbele Vulkan-score: 15050 tegen 7626.

Als eerste de Samsung Galaxy Z Flip 6 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Android-versie

Pluizen we de benchmark verder door dan valt op dat dit toestel getest is op Android 14. Het is nog even de vraag of dat ook de versie wordt waarmee de Z Flip 6 geleverd wordt. Android 15 staat gepland voor het najaar. Dat is net iets later dan wanneer deze Flip verwacht wordt.