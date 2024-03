“Samsung Galaxy Flip 6: groter coverscreen, dikkere accu”

Op Twitter zijn de mogelijke specificaties van de Galaxy Z Flip 6 van Samsung verschenen. Wat hier aan opvalt is dat Samsung blijkbaar nog meer ruimte voorop gevonden heeft voor een groter coverscherm. Maar het belangrijkste verschil is wellicht de bijna 10% grotere batterij.

Onderstaand lijstje werd gepubliceerd door @TheGalox_ en onduidelijk is hoe zeker hij van z'n zaak is. Is het een wensenlijstje? Of echt de toekomstige specificaties van de Galaxy Z Flip 6? Laten we het hopen want er zit veel tussen waar we blij van worden.

3.9 inch coverscreen

6.7 inch scherm binnenin

Gorilla Glass Armor

Verbeterd scharnier

50 + 12 MP camera

4000 mAh batterij

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy processor met betere koeling

Versie met 12 GB aan RAM

7 jaar lang updates, inclusief Galaxy AI

Wat ons hier het meeste aan opvalt is de bijna 10% grotere batterij van 4000 mAh. De beperkte accuduur is tot op heden één van het grootste bezwaar van de huidige Flip-modellen. Ook zijn we benieuwd hoe Samsung gelukt is om een groter coverscherm te plaatsen. Bedenk dat die op Flip 5 nog 3,4 inch groot is. Uit eerdere renders bleek niet dat de vorm verschilt.

Eerder verschenen Flip6 render

Gorilla Glass Armor

Als bovenstaande lijst werkelijkheid wordt dan wordt dit ook de eerste telefoon na de S24 Ultra waar Samsung het nieuwe Gorilla Glass Armor gebruikt. Bij de Ultra werd dat geroemd vanwege de lagere lichtweerkaatsing. Bij de Flip6 zal dat niet zo spectaculair zijn omdat het glas vermoedelijk alleen aan de buitenzijde zit.

Het lijstje kent ook minder leuke punten. Zo blijft Samsung vasthouden aan een 12MP ultra-groothoekcamera en ontbreekt wederom een aparte telephotocamera om mee te zoomen. Wel gaat de hoofdcamera omhoog in resolutie. Die komt uit op 50 MP in plaats van 12 MP.

Afbeelding: Smartprix