Opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip 4: een jaar later

Je hebt je zinnen gezet op een foldable, je bent alleen nog wat huiverig. Zelfs Samsung's voordeligste foldable, de Flip, is nog best stevig aan de prijs. Je wilt dan wel zeker weten of dat het geld waard is? Wij gebruikten een jaar lang de Fold 4. Wat zijn onze bevindingen? En is het scherm nog heel?

Foldables hebben een enorme potentie. Er zijn hele andere vormgevingen mogelijk dan de monoblock smartphones die al tenminste 10 jaar het straatbeeld domineren. Foldables zijn ook het antwoord op hoe we grotere schermen in toch compacte telefoons krijgen.

Onze Flip 4 één jaar later

Maar zoals zo vaak bij beginnende technologieën, zijn ze duur. We zagen het bij retina-schermen, bij hoge resolutie camera's, bij premium materialen. Uiteindelijk daalt de prijs, maar dat gaat langzaam. Voornamelijk omdat nog niet veel bedrijven foldables uitbrengen. Samsung is er één van, en momenteel domineren zij de markt. Huawei, Xiaomi en Oppo volgden. Maar ook daar zijn de vanaf-prijzen stevig te noemen.

Veel nieuwsgierige blikken

De Samsung Flip-serie is één van de meer voordeliger serie foldables. De Flip 4 kwam in 2022 uit en is inmiddels opgevolgd door de Flip 5. Naast een groter coverscherm verschillen ze niet eens zoveel. Met name om de kosten niet te veel te laten stijgen.

Het hebben van een foldable zorgt voor veel nieuwsgierige blikken. De één is vol bewondering, de andere vol afschuw. Die laatste categorie lijkt weinig om innovatie te geven. Maar ook zij kunnen niet ontkennen dat deze vormgeving voordelen heeft. Zo berg je de Flip 4 onzichtbaar op en heb je toch een groot scherm.

Twee handen nodig

Het openklappen van de Flip 4 is iets waar je beide handen voor nodig hebt. Het zou met één hand moeten kunnen maar je loopt het risico het binnenste scherm te beschadigen met een nagel. Daar is het gevoelig voor. Het scherm is niet hard zoals glas. De bovenste laag lijkt haast vloeibaar en een veeg met een nagel blijft zichtbaar.

Slechts kleine gebruiksschade

De naad verdwijnt zodra het scherm aan is, maar is wel voelbaar. Dat hebben wij niet als vervelend ervaren maar we kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die daar anders over nadenken.

Deels telefoon, deels sierraad

De Flip 4 zorgde ervoor dat we niet telkens onze telefoon pakten als we ons verveelden. Ontgrendelen is toch even handeling. En het coverscherm vertelt of we notificaties hebben en dat is altijd zichtbaar. Erg bruikbaar vonden we het scherm niet maar dat is vanaf de Flip 5 aangepakt.

Half geopende Flip4

Persoonlijk ervaarden we de Flip 4 niet zozeer als telefoon maar meer als sieraad. Doordat je hem rechtop kunt zetten, of half geopend. We speelden er mee, lieten hem door de handen glijden. Het deed ook denken aan vroeger, toen telefoons nog veel kleiner waren. En toch is daar, geopend, een groot scherm. Hoe ideaal.

Smal scherm, korte batterijduur

Het scherm is aan de smalle kant en dat valt vooral op als je weer een "gewone" monoblock smartphone gebruikt. Wat ook opvalt, is hoe snel de batterij leeg is. Eén dag gebruik is bijna niet te doen. Stevig gebruik kun je helemaal vergeten. Tussentijds opladen is noodzakelijk. Natuurlijk degradeert een batterij op den duur, maar in het begin was het halen van de dag ook al een hele uitdaging. Hopelijk weet Samsung daar in toekomstige versies wat aan te doen.

Gescheurd scherm

En dan de olifant in de kamer; het scherm. Heeft dat een jaar intensief gebruik overleefd? Ja en nee. Daarvoor moeten we even kijken naar de opbouw van het scherm. Bovenop het daadwerkelijke AMOLED-scherm zit Ultra Thin Glass, een protective layer én een protective film. Deze laatste is door Samsung al in de fabriek aangebracht en het is niet de bedoeling dat je deze verwijdert.

Gescheurde protective film

En het is juist deze plastic film die bij ons al twee keer kapot ging. De eerste keer al na een half jaar. Er ontstond een haarscheur bij de vouw die steeds dieper werd. Uiteindelijk raakte de film los bij de rand waarna er vuil onder kwam. Uiteindelijk scheurde de laag volledig.

Het vervangen van de protective film is eenvoudig zelf te doen

Het toestel viel toen nog onder garantie en is door Samsung gratis gerepareerd. Wederom een dik half jaar later begon het echter van voor af aan. Wie op internet zoekt naar ervaringen ziet dat meer mensen dit hebben. Ditmaal was de garantie verlopen dus hebben we de laag zelf vervangen. Dat is eenvoudig te doen, maar wel vervelend omdat aangeraden wordt een dag het toestel niet te gebruiken. Dan kan de lijmlaag uitharden zonder luchtbellen achter te laten.

Toch veel potentie

Ging er nog meer stuk tijdens ons testjaar? Een rubber voetje, dat het scherm weerhoudt om hard tegen elkaar te klappen, brak af. Maar dit beïnvloede de werking niet. Al met al blijft overeind wat we in de inleiding zeiden. Foldables hebben enorme potentie. Maar ze zijn er nog niet. De beschermlaag moet moeiteloos jarenlang meegaan, de batterijduur moet omhoog en de prijs moet zakken. Zo worden foldables beter bereikbaar voor iedereen.

Zo nu en dan missen we de kleine Fold. Een reguliere smartphone voelt ineens als een onding in je broekzak. Niemand lijkt meer geïnteresseerd in waar we nu mee rondlopen en we kunnen niet meer het scherm half openen om YouTube te kijken tijdens het koken. Om maar wat te noemen. Maar eens kom ik terug, want de voordelen van foldables blijven lonken.