Volgende Samsung Galaxy Watch misschien vierkant

Sinds de Gear S2 brengt Samsung smartwatches op de markt met een rond scherm. Met uitzondering van enkele rechthoekige Fit-modellen zagen we geen vierkante Samsung smartwatches meer. Maar mogelijk komt daar verandering in.

Want volgens Sammobile zou Samsung overwegen om weer een vierkante smartwatch uit te brengen. Mogelijk als tegenhanger van de Apple Watch, die sinds het uitbrengen altijd vierkant is geweest.

Deze Gear 2 was één van Samsung's laatste vierkante smartwatch

In 2014 bracht Samsung haar laatste vierkante smartwatch uit; de Gear Live. Sindsdien bracht Samsung uitsluitend ronde modellen uit, op dus enkele rechthoekige Fit-modellen na. Ronde smartwatches zouden traditionele horloge-kopers makkelijker moeten overtuigen over te stappen, en de ronde schermen oogden destijds futuristischer.

De tijd zal het leren

Nu beide argumenten verjaard zijn is het tijd om weer wat anders te doen. Bovendien kunnen vierkante schermen meer informatie tonen en is het makkelijker te bedienen. Of Samsung inderdaad een vierkante Galaxy Watch uitbrengt en wanneer deze op de markt verschijnt is nog maar de vraag. Veel meer dan dit gerucht brengt de bron ons niet. En dus zit er weinig anders op dan te wachten.