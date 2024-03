Gerucht: iOS 18 krijgt nieuw Home Screen

Van iOS 18 wordt al langer gezegd dat het Apple's grootste update aan iOS in jaren is, misschien zelfs ooit. Het moet vol met nieuwe AI-functies zitten maar het wordt ook een stuk beter te personaliseren. Zo claimt tenminste Mark Gurman in zijn laatste nieuwsbrief.

iOS 18 zal tijdens WWDC nader toegelicht worden. Apple moet de exacte datum waarop dit ontwikkelaarsevenement plaatsvindt nog bekendmaken, maar grote kans dat het in juni 2024 gehouden wordt. Al langer gaan er geruchten dat iOS 18 voornamelijk verbetering brengt op het gebied van AI; kunstmatige intelligentie.

Wat gaat iOS 18 ons brengen?

Terwijl Apple bezighield met de Vision Pro, richtten concurrenten zich op Generative AI. Zo introduceerden Google, Samsung en bijvoorbeeld Xiaomi functies om foto's en video's te bewerken, aan te vullen of simpelweg vanuit het niets te genereren.

Ook zagen we verbeteringen met spraakbediening, spraak-naar-tekst en automatisch samenvatten van tekst. En alhoewel Siri over enkele AI-functionaliteit beschikt, valt het in het niets bij sommige andere slimme assistenten.

Homescreen beter te personaliseren?

Apple hoopt met iOS 18 het AI-gat met de concurrentie te dichten, maar niet alleen dat. Volgens Mark Gurman geeft Apple het homescreen ook een redesign. Dat is vanaf het eerste begin nauwelijks gewijzigd; een grid met iconen. Pas sinds iOS 14 werd het mogelijk om widgets aan het homescreen toe te voegen. Nu enkele jaren krijgen we wellicht nog meer opties.

Het iOS home screen door de jaren heen

Welke precies weten we nog niet. Het antwoord op die vraag ligt mogelijk bij de Vision Pro. Wellicht vinden enkele ontwerpaspecten van de bril z'n weg terug naar de telefoons. iOS 18 wordt pas in het najaar beschikbaar, tegelijk met de lancering van de iPhone 16.