iOS 18 mogelijk grootste update voor Apple iPhone ooit

De iPhone 16 die later dit jaar verwacht wordt komt mogelijk met de grootste update voor iOS ooit. Dat beweert tenminste insider Mark Gurman. Apple zou vol inzetten op AI en dat gaan we merken.

Apple is de laatste jaren zo druk bezig geweest met haar VR-avontuur dat het helemaal de boot met AI dreigt te missen. Dat wil Apple vanaf iOS 18 rechtzetten. Uit de Power On-nieuwsbrief van journalist Mark Gurman leren we dat met name Siri slimmer gaat worden.

Enkele voorbeeldvragen die je momenteel Siri kunt stellen

Denk dan met name aan hoe het reageert op vragen en vervolgvragen. Siri legt het de laatste jaren steeds vaker af tegen concurrenten zoals de Google Assistent en Alexa. Apple zou generative AI verder toe willen passen in het toetsenbord zodat het met betere suggesties komt om te reageren en om zinnen af te maken.

RCS-ondersteuning

Een andere verandering in iOS 18 is de aanwezigheid van RCS (Rich Communication Services). Hiermee kunnen gebruikers van Android en iPhone berichten met elkaar versturen, inclusief afbeeldingen, bestanden en leesbevestiging. RCS wordt al langer gezien als de opvolger van SMS maar Apple weerde het lange tijd omdat het iMessage had.

Google pusht RCS al jarenlang

De eerste blik van iOS 18 zien we mogelijk tijdens het WWDC evenement halverwege 2024. Apple geeft daar altijd een demonstratie van voordat het daadwerkelijk wordt vrijgegeven. Dat vrijgeven gebeurt doorgaans gelijktijdig met de lancering van de nieuwe iPhone, in dit geval iPhone 16.