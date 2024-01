Zolang is Galaxy AI gratis op de Samsung Galaxy S24

Het grootste paradepaardje van de nieuw aangekondigde Galaxy S24 is niet z'n strakke nieuwe design, of z'n heldere scherm of grotere batterij. Nee, het is Galaxy AI met al z'n slimme functies met wow-factor. Maar tijdens de aankondiging stond in kleine letters te lezen; "beperkte duur gratis". En nu weten we tot wanneer.

De Samsung Galaxy S24 is een update die we niet ieder jaar zien. Het ontwerp ging op de schop, er werd een nieuwe generatie scherm geïntroduceerd, er zijn specificaties verbeterd en er kwamen flink wat slimme functies bij. Maar onze aandacht ging toch het meest uit naar Galaxy AI; de verzameling slimme functies die van Generative AI gebruikmaken.

S24-serie met Galaxy AI ingebouwd

Hieronder vallen functies zoals Live Translate, Interpreter, Note Assist, Chat Assist, Transcript Assist en Photo Assist. Je treft ze aan op je nieuwe Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Op den duur moet de functie ook naar andere Galaxy-telefoons komen, zo erg zet Samsung in op AI. Maar nu blijkt er wel een beperkte duur aan Galaxy AI te zitten alvorens je voor de functies moet betalen.

Tot eind 2025 gratis

Samsung stelt namelijk dat Galaxy AI alleen de eerste twee jaar gratis is. Dat betekent dat je de slimme Galaxy AI-functie tot 2025 gratis kunt gebruiken. Nu duurt dat op moment van schrijven nog wel even maar de vraag is wat er na die periode gebeurd? Kun je een abonnement afsluiten? Moet je simpelweg een nieuwe Galaxy-telefoon kopen? We weten het (nog) niet.

In de kleine letters: Galaxy AI tot eind 2025 gratis

Nieuw is deze handelswijze niet. Apple's Emergency SOS via satellite is ook een dienst die voor een beperkte duur gratis is bij een nieuwe iPhone. De dienst kost Apple namelijk geld, zo moet het een satellietdienst in de lucht houden. Samsung heeft voor Galaxy AI rekencapaciteit nodig voor servers en het lijkt er op dat het zichzelf wil indekken om dat te kunnen stoppen.