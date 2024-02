Maker van robuuste Cat-telefoons failliet

De maker van de robuuste Cat-, Motorola-, JCB- en Kodak-smartphones heeft faillissement aangevraagd. Jammer, want het bedrijf bediende een specifieke markt gericht op uiterst robuuste smartphones.

De naam 'Bullitt Group' zal weinigen wat zeggen maar toch kennen redelijk wat mensen de telefoons die ze fabriceerden. Met name die onder de naam van Caterpillar. De Cat-telefoons stonden bekend als onverwoestbaar. Datzelfde kon helaas niet worden gezegd van de Bullit Group.

Maker van Cat-telefoons is omgevallen

Vorig jaar nog gooide het bedrijf hoge ogen door met een telefoon met satellietcommunicatie te komen; de S75. Dat was vlak nadat Apple hetzelfde deed, maar daarmee troefde Bullit wel Android-gigant Samsung af. Tijdens de Corona-pandemie bereikte Bullit nog het nieuws door met de bacterievrije S42 H+ te komen. Of wat te denken van de Cat S62 Pro met ingebouwde Flir-warmtecamera. Stuk voor stuk telefoons zonder echte directe concurrentie.

Einde Cat-telefoons?

Toch had de Bullit Group schijnbaar moeite modellen aan de man te brengen. De telefoons hadden een te kleine doelgroep aan en waren toch wat te dik en duur voor een groot publiek. Of dit ook daadwerkelijk het einde betekent aan de Cat-telefoons is nog onbekend, het staat Caterpillar in principe vrij haar naam aan een andere OEM te licenseren. Al ligt het niet voor de hand.

Bullit Group was met name bekend vanwege de Cat-telefoon maar het maakte ook de Motorola Defy-reeks. Al zijn daar recent geen nieuwe modellen uitgekomen.