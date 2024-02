Samsung brengt levendige kleuren terug op Galaxy S24 via update

Sinds Samsung haar telefoons voorziet van AMOLED-beeldschermen zijn we enorm levendige kleuren gewend. Kleuren die van het scherm afspatten. Het is waar Samsung-telefoons om bekend staan. Groot was daarom de verbazing dat de levendige kleur-instelling op de S24 niet zo levendig was. Gelukkig komt er een fix.

Wie bij een Samsung-telefoon wel eens in de instellingen is gedoken herkent de twee schermmodi: natuurlijk en levendig. Ook op de Galaxy S24 is dat menu aanwezig maar vroege bezitters van een toestel merkten dat de instelling 'levendig' niet zo levendig is als we normaliter gewend zijn. Samsung erkent dat en belooft een update.

Welk team ben jij? Team Natural of Team Vivid?

Of hier sprake was van een foutje weten we niet. Wel bekend is dat wie foto's schiet met de S24 merkt dat ook die niet zo levendig zijn als eerdere Galaxy-telefoons. Samsung legt de kleuren nu wat natuurlijker weer. Over smaak valt niet te twisten, maar de ietwat overdreven kleurige foto's waren jarenlang een typisch Samsung-fenomeen. Met een bijbehorende schare fans.

One UI-update

Helaas weten we nog niet wanneer de update uitrolt. De Samsung Galaxy S24 kwam uit met One UI 6.1. De eerstvolgende update staat gepland voor ergens in februari wanneer de maandelijkse beveiligingsupdate uitkomt. Wie weet pakt Samsung het dan gelijk mee.