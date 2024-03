Samsung Galaxy Z Fold 6 wellicht van titanium

De eerste beelden van de Samsung Galaxy Z Fold 6 zijn al binnen, maar toch ontbreken nog flink wat details. Eén daarvan kunnen we vandaag misschien onthullen. En dat is van welk materiaal het toestel gemaakt is.

Titanium is de laatste tijd erg populair onder telefoonfabrikanten. Apple stopte het in de iPhone 15 Pro en Pro Max, Samsung volgde met de S24 Ultra waarna Xiaomi aansloot met de Xiaomi 14 Pro.

Nokia gebruikte ook titanium in haar telefoons

Maar veel eerder experimenteerde ook Nokia met titanium. Daar ging het de behuizing, hier hebben we het vooral om het frame. De eerste die een titanium frame toepaste was de Essential Phone. Die bleek z'n tijd ver vooruit en het duurde even voordat anderen volgden.

Lichtgewicht titanium

De eerste volgende titanium telefoon belooft dus de Samsung Galaxy Z Fold 6 te worden. Zo claimt althans Revegnus op X. Titanium is naast stevig ook erg licht. Iets wat de Fold 6 beiden wel kan gebruiken.

Of de Galaxy Fold 6 inderdaad deels van titanium gemaakt wordt moet nog maar blijken. Samsung kondigt haar nieuwe foldables doorgaans in het najaar aan. Er gaan echter geruchten dat dit naar voren wordt gehaald. Dat zou betekenen dat hem samen Flip 6 misschien al ergens in juli kunnen bewonderen.