Motorola edge 50 fusion laat zich vroegtijdig zien

Lenovo brengt ons op 3 april een nieuwe Motorola-telefoon. Het gaat om de `edge 50 fusion` waarvan we je vandaag al de beelden kunnen laten zien.

Onderstaand materiaal van de Motorola edge 50 fusion is verschenen via Android Headlines. Maar waar kijken we nou precies naar?

De aankomende Motorola edge 50 fusion in Ballad Blue

De edge 50 fusion is een 6,7 inch groot toestel met een scherp afgerond scherm waardoor hij relatief smal oogt. Achterop zien we twee camera's. Als we daarop inzoomen dan zien we "50MP OIS". We gaan er gemakshalve maar even vanuit dat Lenovo gebruikmaakt van een 50 megapixel sensor met optische beeldstabilisatie.

Vegan Leather

Naast bovenstaande blauwe uitvoering komt er ook een Peacock Pink en Tidal Teal uitvoering aan. Die laatste twee hebben een achterkant die ruw aanvoelt, alleen de Ballad Blue variant komt met een achterkant van Vegan Leather.

Verwacht het toestel eerst alleen in India. Andere delen van de wereld zullen hopelijk snel volgen. De bron verwacht een adviesprijs van rond de 300 dollar, omgerekend zo'n 275 euro (zonder BTW). Dat zou flink goedkoper zijn dan de Motorola edge 30 fusion die hij opvolgt. Die kostte destijds €600 na aankondiging.

Onduidelijk is wat deze Motorola edge 50 fusion toevoegt aan de Motorola line-up. Motorola heeft al een voordelige versie van de edge en edge Pro-modellen in de vorm van de edge neo. We gaan het merken begin april.