Samsung komt in 2024 met 3.9-inch kleine smartphone, maar met een twist

De trend van de laatste jaren is dat telefoons groter en groter worden. Apple bood jarenlang weerstand met de 4.7-inch grote iPhone SE maar ook die is inmiddels enkele jaren niet vernieuwd. Samsung komt te hulp, maar niet hoe je nu denkt.

Want volgens analist Ross Young koopt Samsung momenteel op grote schaal schermen in van 3.9-inch groot. Die moet in 2024 in een Galaxy-smartphone terecht komen en hij weet ook wel welke. Het gaat om de Flip 6 uit Samsung's opvouwbare Galaxy Z-serie. Dat scherm komt uiteraard aan de buitenkant en is daarmee groter dan de eerste generatie iPhone van 3.5-inch.

Samsung vergrootte het buitenste scherm, ook wel Cover Screen genoemd, om de twee jaar. Op de eerste Flip was die een magere 1.1-inch groot, op de Flip 3 groeide die naar 1.9-inch en de Flip 5 maakte een grote sprong naar 3.4-inch. Nog net niet groot genoeg om hele apps op te kunnen draaien. Samsung heeft er nu speciale widgets voor bedacht.

Groot genoeg voor volledige apps

Dat verandert mogelijk met de Samsung Galaxy Z Flip 6. Als het buitenste scherm inderdaad vergroot wordt naar 3.9-inch dan is dat in theorie groot genoeg voor de meeste apps. Immers, er was een tijd waarin dit een vrij gangbaar formaat was. De tijd heeft bewezen dat het kan.

Overigens is het buitenste scherm niet het enige scherm wat groter wordt. Ook die binnenin krijgt een groeispurt, al meldt Ross niet hoe groot precies. Momenteel past Samsung een 6.7-inch groot flexibel scherm toe. Tot nu toe veranderde Samsung om het jaar het scherm, maar als dit gerucht klopt dan lijkt Samsung foldables meer aandacht te gaan geven.