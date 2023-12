OnePlus 12 in in levenden lijve gefotografeerd

Hij komt, en dan hebben we het niet over Sinterklaas, maar over de OnePlus 12. Op 5 december zal de volgende flagship-killer uitgepakt worden maar hij is nu al in het echt gezien. En daar zijn foto's van voor wie het niet gelooft.

In het kort Hoge verwachtingen van camera en scherm

Scherm met recordhoeveelheid licht

DisplayMate kent A+ score toe

Onthulling op 5 december in China

OnePlus lijkt serieus werk te hebben gemaakt van de OnePlus 12. Zo schijnt met name het camerasysteem indrukwekkende resultaten af te leveren en is ook het scherm van uitstekende kwaliteit. Het zou zich naar verluidt niet alleen kunnen meten met de beste schermen van dit moment, het is mogelijk het beste scherm van dit moment.

OnePlus 12 in het echt

Foto's die nu zijn verschenen van de OnePlus 12 lijken uit een review van DisplayMate te komen. Zij testen met name beeldschermen en dat lijkt ook in de foto's te gebeuren. Volgens eerdere geruchten is dat een 6,82 inch groot LTPO-paneel met een maximale helderheid van 4500 nits. Dat is een flinke verbetering van de huidige recordhouder; de Pixel 8 Pro met z'n 2400 nits piekhelderheid.

Hoe hoger de PWM, hoe rustiger het beeld voor de ogen is

Het is daarom niet verwonderlijk dat DisplayMate het scherm van de OnePlus 12 een A+ als score geeft. OnePlus heeft het scherm samen met BOE ontwikkeld. Dit 2K Oriental Screen werd eerder al onthuld en toen zagen we de OnePlus 12 ook al even, zij het verhuld in een hoesje. Na 5 december weten we alles, inclusief de ontbrekende specificaties en natuurlijk de prijs.

