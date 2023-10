OnePlus en BOE staan aan de vooravond om een recordbrekend helder scherm van 3000-nits aan te kondigen. De vraag is nu waar deze in terecht komt? Na een reeks van aankondigingen is de eerste kandidaat de OnePlus 12.

BBK Electronics heeft bij name van OnePlus en Oppo in samenwerking met BOE een uitnodiging verstuurd voor 24 oktober. De begeleidende tekst luidt "from lagging behind to catching up to surpassing". OnePlus heeft net de Open aangekondigd die met een 2800 nits scherm al bijzonder helder is. Maar het kan schijnbaar nog helderder.

Onduidelijk is nog in welk toestel dit nieuwe scherm terecht komt. De OnePlus 12 is de eerste die in ons opkomt maar een vroege lancering op 24 oktober komt wel erg vroeg. Vooral omdat de '12' waarschijnlijk gebruikmaakt van de Snapdragon 8 Gen 3 en deze chip nog niet door Qualcomm is aangekondigd.

Mogelijke specificaties

Lekker Digital Chat Station claimt op Weibo dat het BOE-scherm een helderheid heeft van 3000 nits met een 2K-resolutie. Of dat werkelijk zo is valt nog te bezien. Zowel BOE als OnePlus hebben zelf nog geen details over het scherm vrijgegeven.

Afbeelding: Weibo