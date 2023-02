Er is een korte video opgedoken waarin een dummy van de OnePlus 11 figureert. We zien het toestel hierbij van alle hoeken waarbij met name de vernieuwde cameramodule opvalt.

Op woensdag 4 januari zal de OnePlus 11 in China aangekondigd worden. De rest van de wereld komt pas op dinsdag 7 februari aan de beurt. En toch al kunnen we het toestel nu al met elkaar aanschouwen via een uitgelekt filmpje. Hierin is vermoedelijk een dummy van het toestel te zien, een niet werkend model bedoeld voor in telefoonwinkels etc.

Beeld van de OnePlus 11 dummy

De beelden maken duidelijk hoe anders de cameramodule achterop is. Was die bij de OnePlus 10 Pro nog vierkant, ditmaal is hij rond. Het gaat nog altijd om een in samenwerking met Hasselblad ontwikkelde camera. De gebruikte setup is mogelijk een 50 hoofd, 48 ultra-groothoek en 32 MP zoomcamera.

Geen uniforme schermranden

De video maakt verder duidelijk dat OnePlus niet overal even dikke schermranden gebruikt. Zo zit er bovenaan het scherm beduidend minder ruimte dan onderaan. Het lukt andere fabrikanten inmiddels wel om rondom even dikke schermranden toe te passen. Naast de hier getoonde zwarte uitvoering wordt de OnePlus 11 ook in het groen verwacht. Bekijk de hele 13 seconden durende video door op onderstaande bronlink te drukken.

(via)